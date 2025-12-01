Γυναίκα ψάρευε άντρες στο TikTok, τους έκλεινε ραντεβού σε διαμέρισμα στην Αθήνα και οι συνεργοί της τους φυλάκιζαν για να τους ληστέψουν

Όταν τα θύματα έκαναν το λάθος να περάσουν την πόρτα του διαμερίσματος προκειμένου να συναντήσουν τη γυναίκα με την οποία είχαν επικοινωνήσει στο TikTok, τότε δέχονταν επίθεση από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας