Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το μπεστ σέλερ του John Connoly «Η οργή των αγγέλων»

ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα αεροπλάνο πέφτει σε μια περιοχή όπου το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ανθεί, απλώνεται σιωπή

Κανείς δεν το είδε να πέφτει, κανείς δεν γνωρίζει εάν μετέφερε ανθρώπους, παράνομες ουσίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα αεροπλάνο-φάντασμα -αλλά γεμάτο με χαρτονομίσματα.

Η πιο «κινηματογραφική» ίσως ιστορία δια χειρός John Connolly περιστρέφεται γύρω από τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους, το οποίο ανακαλύπτεται τυχαία, κάπου βαθιά μέσα σε ένα πυκνό δάσος, κοντά στο Μέιν των ΗΠΑ. Για την πτώση του αεροπλάνου δεν είχε ακουστεί ποτέ τίποτα και όταν δύο φίλοι εντόπισαν το κουφάρι του, έμειναν με το στόμα ανοιχτό: Πρώτον γιατί η ανακάλυψή τους ήταν εντελώς απροσδόκητη, δεύτερον διότι μέσα στην άτρακτό του δεν υπήρχε τίποτα που να μαρτυρά τι είχε συμβει. Και, τρίτον, ενώ δεν βρέθηκε κανένα ίχνος ανθρώπινης παρουσίας, ανακαλύφθηκαν χρήματα. Πολλά χρήματα.

Πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψη του πεσμένου αεροσκάφους, ένας ηλικιωμένος νιώθει ότι έρχεται το τέλος του. Όπως γράφει ο John Connolly, με το απαράμιλλο αφηγηματικό χάρισμά του, «λίγο πριν πεθάνει, ο Χάρλαν Βέτερς κάλεσε το γιο και την κόρη του στο προσκέφαλό του. Λίγο παραπέρα, το δάσος καραδοκούσε, καθώς ο θεός των δέντρων και των φύλλων το διέσχιζε ερχόμενος επιτέλους να διεκδικήσει το γέροντα, κι αυτός τους είπε 'μια φορά κι έναν καιρό, ο Πολ Σκόλεϊ κι ενώ βρήκαμε ένα αεροπλάνο στο Μεγάλο Βόρειο Δρυμό'». Πριν κλείσει τα μάτια του, ο Χάρλαν Βέτερς διηγήθηκε όλα όσα ήξερε για το αεροπλάνο στους απογόνους του. Εκείνο όμως που δεν γνώριζε, ήταν ότι κάποιοι -όχι απαραιτήτως καλοπροαίρετοι- αναζητούσαν επίμονα το τσακισμένο αεροπλάνο. Επίσης, ο Χάρλαν δεν μπορούσε να ξέρει -και ίσως ούτε να φαντάζεται καν- ότι αυτό που κρυβόταν στο κέλυφος του αεροσκάφους ήταν πιο σημαντικό από τα χρήματα. Ήταν μια δύναμη του σκότους, μια λίστα με τα ονόματα αυτών που έχουν κάνει συμφωνία με το διάβολο. Για την οποία ορισμένοι ήθελαν να παραμείνει κρυφή πάση θυσία, ενώ κάποιοι άλλοι αγωνίζονταν για να έρθει στο φως και να διαλύσει το σκοτάδι της ανομίας και του φόβου.

Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Η οργή των αγγέλων» του John Connolly είναι στο ΘΕΜΑ.

