Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 92 αλλοδαπών δυτικά της Χρυσής υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 92 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Χρυσής.Στο πρώτο περιστατικό, περίπου 60 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο σε απόσταση 5,5 ναυτικών μιλίων από τη νησίδα και περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.Λίγο αργότερα, 32 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δεύτερη λέμβο, 11,2 ναυτικά μίλια δυτικά της Χρυσής, από σκάφος της Frontex, με τελικό προορισμό το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και στα δύο περιστατικά, οι καιρικές συνθήκες ήταν νότιοι άνεμοι 4 μποφόρ.