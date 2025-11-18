Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 92 αλλοδαπών δυτικά της Χρυσής υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ
Δύο ξεχωριστά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης σε απόσταση 5,5 και 11,2 ναυτικών μιλίων από τη νησίδα Χρυσή – Μεταφορά διασωθέντων σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 92 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Χρυσής.
Στο πρώτο περιστατικό, περίπου 60 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο σε απόσταση 5,5 ναυτικών μιλίων από τη νησίδα και περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Λίγο αργότερα, 32 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δεύτερη λέμβο, 11,2 ναυτικά μίλια δυτικά της Χρυσής, από σκάφος της Frontex, με τελικό προορισμό το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και στα δύο περιστατικά, οι καιρικές συνθήκες ήταν νότιοι άνεμοι 4 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα:
Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος εντόπισαν λέμβο με περίπου 60 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 5,5 ναυτικών μιλίων δυτικά της νησίδας Χρυσής. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή επικρατούσαν νότιοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.
Σε δεύτερο περιστατικό, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε απόσταση 11,2 ναυτικών μιλίων δυτικά της Χρυσής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με νότιους ανέμους 4 μποφόρ.
