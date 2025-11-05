Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
«ΝΕΜΕΣΙΣ 2025» στην Κυπριακή ΑΟΖ: Σενάρια κρίσης σε πλατφόρμα φυσικού αερίου και επίδειξη ετοιμότητας, δείτε βίντεο
«ΝΕΜΕΣΙΣ 2025» στην Κυπριακή ΑΟΖ: Σενάρια κρίσης σε πλατφόρμα φυσικού αερίου και επίδειξη ετοιμότητας, δείτε βίντεο
Η ετήσια πολυεθνική άσκηση έγινε με τη συμμετοχή οκτώ χωρών – Επίλεκτες ομάδες σε κοινή γλώσσα επιχειρήσεων
Με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από οκτώ χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία και Αίγυπτο) πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2025» στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τμήμα των σεναρίων παρακολούθησαν από τις εγκαταστάσεις του ΚΣΕΔ (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) στη Λάρνακα ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μαζί με πρέσβεις και ακολούθους άμυνας των χωρών που συμμετείχαν.
Η «ΝΕΜΕΣΙΣ 2025» πραγματοποιήθηκε γύρω από κρίση σε πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου, με διαδοχικές φάσεις τρομοκρατικής ενέργειας, εκδήλωσης πυρκαγιάς, διάσωσης και αεροδιακομιδών, καθώς και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, ο σχεδιασμός στόχευσε στην ταχεία αλληλουχία αποφάσεων και στον κοινό επιχειρησιακό ρυθμό κρατικών υπηρεσιών και συμμαχικών δυνάμεων.
Στην άσκηση συμμετείχαν μία φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και ελικόπτερο CH-47D του Ελληνικού Στρατού, φρεγάτα του Γαλλικού Ναυτικού με το οργανικό της ελικόπτερο και αμερικανικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Από κυπριακής πλευράς επιχειρούσαν επτά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ελικόπτερα της Ελικόπτερα, UAV και τρία περιπολικά της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Στον θαλάσσιο επιχειρησιακό κορμό εντάχθηκαν το δεξαμενόπλοιο «Alexandria» της Petronav που διαθέτει συμβόλαιο ετοιμότητας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, καθώς και σκάφη των εταιρειών EDT Offshore και VTS.
Για τις ανάγκες της άσκησης εφαρμόστηκαν δοκιμαστικά τρία Ειδικά Εθνικά Σχέδια που υπάγονται στο βασικό εθνικό σχέδιο κρίσεων «Ζήνων». Πρόκειται για το «Ασπίδα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης που καλύπτει τρομοκρατικές ενέργειες, το «Τεύκρος» του Υπουργείου Άμυνας που αφορά μαζικές διασώσεις μετά από ναυτικό ατύχημα και τον «Ορφέα» του Υπουργείου Γεωργίας για θαλάσσια ρύπανση. Με απλά λόγια, «Ασπίδα» σημαίνει αντιτρομοκρατική αντίδραση, «Τεύκρος» μαζική έρευνα και διάσωση, «Ορφέας» απορρύπανση και προστασία περιβάλλοντος.
Στα επίγεια και θαλάσσια επεισόδια πήραν μέρος ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Αστυνομίας, η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ του ΓΕΕΘΑ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού, ΟΥΚ της ΜΥΚ, η ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, καθώς και εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων . Σημαντική η συμμετοχή των ναυαγοσωστικών ομάδων των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, αλλά και της Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρ
Το ΚΣΕΔ υπογράμμισε ότι η εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ δημιουργεί οφέλη αλλά και υποχρεώσεις. Η άσκηση έδειξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εταίροι της διαθέτουν διαδικασίες για να ανταποκριθούν σε τρομοκρατική απειλή, σε μεγάλη διασωστική επιχείρηση ή σε περιβαλλοντικό ατύχημα γύρω από ενεργειακές υποδομές στη θάλασσα.
Η «Νέμεσις» διεξάγεται ετησίως από το 2013 και έχει εξελιχθεί σε εμβληματικό εργαλείο διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες, ένοπλες δυνάμεις, συμμάχους και ιδιωτικούς παρόχους που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ. Σταθερός στόχος είναι η αναβάθμιση διαδικασιών για αντιτρομοκρατία, έρευνα και διάσωση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Μέρος των σεναρίων υποστηρίχθηκε από την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», ώστε να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες οι ροές πληροφόρησης, οι χρόνοι ανταπόκρισης και η συνεργασία ξηράς, θάλασσας και αέρα.
Επίλεκτες ομάδες σε κοινή γλώσσα επιχειρήσεων
