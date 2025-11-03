Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση με τέσσερις τραυματίες - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 20:30, στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας–Αθήνας, στο ύψος της Βιοκαρπέτ, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. Δύο εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα και δύο πιο ελαφρά· όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΝΛ).Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πληρώματα του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχει διαρροή λαδιών και καυσίμων από τη σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ολισθηρότητας.Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.