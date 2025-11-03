Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Μετωπική σύγκρουση με τέσσερις τραυματίες - Δείτε φωτογραφίες
Τέσσερις τραυματίες, δύο σοβαρά και δύο ελαφρύτερα από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση - Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ ενώ σημειώθηκε διαρροή λαδιών και καυσίμων
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 20:30, στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας–Αθήνας, στο ύψος της Βιοκαρπέτ, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. Δύο εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα και δύο πιο ελαφρά· όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΝΛ).
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πληρώματα του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχει διαρροή λαδιών και καυσίμων από τη σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο ολισθηρότητας.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
