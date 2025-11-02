Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Θρήνος στη Λοκρίδα: Δύο νέοι, 25 και 28 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο τα ξημερώματα - Δείτε φωτογραφίες
Η μοιραία σύγκρουση σημειώθηκε στον δρόμο Αταλάντης–Σκάλας, όταν το αυτοκίνητο των δύο φίλων εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελιά μέσα σε ελαιώνα
Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λοκρίδα, καθώς δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο φίλοι είχαν βγει το βράδυ του Σαββάτου για να διασκεδάσουν και επέστρεφαν στην Τραγάνα από την Αταλάντη, όπου είχαν επισκεφθεί ένα μπαρ. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με τη Σκάλα, το αυτοκίνητό τους – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.
Το όχημα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κινείτο με μεγάλη ταχύτητα όταν προσέκρουσε σε μια ελιά μέσα σε ελαιώνα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβάτες βρήκαν ακαριαίο θάνατο, εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ειδικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό των σορών.
Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς οι δύο φίλοι ήταν ιδιαίτερα γνωστοί και αγαπητοί στα χωριά της περιοχής. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ τα συλλυπητήρια μηνύματα προς τις οικογένειές τους κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
