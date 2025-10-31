Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Ρομά Πάτρα Αυτοκίνητο

Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα

Οι μικροί Ρομά προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα από διερχόμενους οδηγούς – Άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς και πρόκληση τροχαίων

Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα
Επικίνδυνες συμπεριφορές από μικρά παιδιά Ρομά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στην προσπάθειά τους να τους δώσουν οι διερχόμενοι οδηγοί χρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις κρεμιούνται από τα οχήματα που είναι εν κινήσει.

Ως εκ τούτου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς ή πρόκληση τροχαίων. Το θέμα ανέδειξε η ομάδα «Αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη διασταύρωση.

Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα



