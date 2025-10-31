Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα
Μικροί Ρομά κρεμιούνται από ΙΧ σε διασταύρωση στην Πάτρα
Οι μικροί Ρομά προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα από διερχόμενους οδηγούς – Άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς και πρόκληση τροχαίων
Επικίνδυνες συμπεριφορές από μικρά παιδιά Ρομά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, στην προσπάθειά τους να τους δώσουν οι διερχόμενοι οδηγοί χρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις κρεμιούνται από τα οχήματα που είναι εν κινήσει.
Ως εκ τούτου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς ή πρόκληση τροχαίων. Το θέμα ανέδειξε η ομάδα «Αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη διασταύρωση.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, στην προσπάθειά τους να τους δώσουν οι διερχόμενοι οδηγοί χρήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις κρεμιούνται από τα οχήματα που είναι εν κινήσει.
Ως εκ τούτου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς ή πρόκληση τροχαίων. Το θέμα ανέδειξε η ομάδα «Αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη διασταύρωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα