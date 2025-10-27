Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Κρήτη: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στο Λασίθι
Σε σημείο με πολύ απότομες στροφές, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος
Σοκ στην Κρήτη με έναν ακόμα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε βαθύ γκρεμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/10) κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση του οδηγού από τον γκρεμό, το βάθος του οποίου έφτανε τα 300 μέτρα, σε ένα σημείο με πολλές στροφές και μεγάλα ύψη αρκετά βόρεια της Νεάπολης.
Oι πυροσβέστες παρέδωσαν τον άνδρα νεκρό στο ΕΚΑΒ, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
Η τραγωδία υπενθυμίζει τους κινδύνους που κρύβουν οι ορεινοί δρόμοι της Κρήτης, ιδιαίτερα σε σημεία με απότομες και επικίνδυνες στροφές.
