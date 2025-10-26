Η κλοπή από το Μουσείο του Λούβρου και η μεγάλη των κλεφτών σχολή των Ροζ Πανθήρων - Η δράση στην Ελλάδα

Μέλος των Ροζ Πανθήρων εν δράσει στην Αθήνα

Κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα μετά την κλοπή από τη συμμορία Ροζ Πάνθηρες

Τη δράση των διαβόητων κλεφτών της πολυπλόκαμης συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» θυμίζει η κινηματογραφική κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου επαναφέροντας με αυτό τον τρόπο στο προσκήνιο μια από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που έχει και ελληνικό αποτύπωμα.Πάνω από εκατό κλοπές και διαρρήξεις σε διάστημα δύο ετών περιλαμβάνει η πλούσια δράση της διεθνούς αυτής συμμορίας στη χώρα μας. Η Ελληνική Αστυνομία είχε καταφέρει να συλλάβει μέλη της ομάδας, η οποία είχε απασχολήσει σχεδόν όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του κόσμου. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας εκ των κατηγορουμένων, μετά από πληροφορίες που είχαν φτάσει στις ελληνικές αρχές από την Interpol και τις γερμανικές αρχές σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δράση της σπείρας.Σύμφωνα με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί από τις ελληνικές αρχές, οι δράστες προτιμούσαν κυρίως καταστήματα επωνύμων ειδών στην Αθήνα, όπως τα Enny di Monaco, VARDAS, τα οπτικά Αράθυμος, αλλά και το κατάστημα πώλησης χαλιών τηςπ’ όπου αφαίρεσαν εμπόρευμα αξίας άνω των 250.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας.Η δράση τους ακολουθούσε συγκεκριμένο, επαναλαμβανόμενο πρότυπο. Ορισμένα μέλη εντόπιζαν και στοχοποιούσαν τα καταστήματα, άλλα αναλάμβαναν την αφαίρεση οχημάτων με τη χρήση αυτοσχέδιων κλειδιών-πασπαρτού, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά της λείας. Κάποιοι είχαν ρόλο οδηγών ή τσιλιαδόρων, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και ασφαλή διαφυγή της ομάδας.Οιπροσέγγιζαν τα καταστήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, σταθμεύοντας πλησίον των στόχων με ενοικιαζόμενα ή κλεμμένα αυτοκίνητα. Ένας ή δύο δράστες επιβιβάζονταν στα κλεμμένα οχήματα και, με αστραπιαία ταχύτητα, εμβόλιζαν τις βιτρίνες ή, με τη χρήση ιμάντων, σχοινιών και συρματόσχοινων που προσαρμόζονταν στους κοτσαδόρους, τραβούσαν και παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας.Από τις παραβιασμένες πόρτες εισέρχονταν στα καταστήματα, άρπαζαν τη λεία και διέφευγαν είτε με τα ίδια οχήματα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν, είτε με μοτοσυκλέτες ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.Σε πολλές περιπτώσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον τόπο των κλοπών ξύλα, μαδέρια και κορμούς δέντρων, που χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδιοι «πολιορκητικοί κριοί» ή ράμπες για την είσοδό τους στα καταστήματα.Κατά διαστήματα, τα μέλη της συμμορίας ταξίδευαν στο εξωτερικό είτε για να διαθέσουν τα κλοπιμαία, είτε για να συνεχίσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες, είτε για να εφοδιαστούν με νέα πλαστά έγγραφα – διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες οδήγησης – με διαφορετικά στοιχεία. Έτσι καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.