Νεκρός με τραύμα από όπλο στο κεφάλι βρέθηκε 55χρονος αστυνομικός, πατέρας δύο παιδιών

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για αυτοκτονία

Νεκρός σε χώρο του μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 55χρονος αστυνομικός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός, που ήταν πατέρας δύο παιδιών. έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.



Ο αστυνομικός, εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ, είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.