Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο στη Λάρισα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ανηλίκων, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) έξω από σχολείο στη Λάρισα, μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, οι ανήλικοι άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλου ανήλικου, χτυπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.
Το θύμα μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
