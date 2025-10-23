Μεταπτώσεις στον καιρό: Καταιγίδες μέχρι και αύριο, ζέστη το Σαββατοκύριακο με το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την 28η Οκτωβρίου
Μεταπτώσεις στον καιρό: Καταιγίδες μέχρι και αύριο, ζέστη το Σαββατοκύριακο με το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την 28η Οκτωβρίου

Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου - Η αναλυτική πρόγνωση μέχρι και την Τρίτη σε χάρτες - Αναλύει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Για βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προειδοποιεί η ΕΜΥ, στην πρόγνωσή της για τον καιρό της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.


Την Παρασκευή στα δυτικά θα εκδηλωθούν μόνο κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της χώρας. Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, η θερμοκρασία την Κυριακή ακόμα και 26 βαθμούς.

Ο καιρός της Παρασκευής 24/10

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Έρχεται το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου με 28άρια

Πρόγνωση για το Σάββατο 25/10

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26/10

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Νέο «κύμα» κακοκαιρίας από το απόγευμα της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου


Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στα δυτικά και τα βόρεια από το μεσημέρι αναμένουμε πρόσκαιρες βροχές και λίγες καταιγίδες.

Την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου, με τα πρώτα στοιχεία ο καιρός έως το απόγευμα θα είναι βελτιωμένος. Στη συνέχεια θα βρέξει στα δυτικά και τα βόρεια.

H εβδομαδιαία προοπτική του καιρού από 24/10/2025

Posted by Theodoros Kolydas on Thursday, October 23, 2025


