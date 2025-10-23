Μεταπτώσεις στον καιρό: Καταιγίδες μέχρι και αύριο, ζέστη το Σαββατοκύριακο με το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την 28η Οκτωβρίου

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.