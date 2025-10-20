Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ηλεία: Άνδρας κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο
Ηλεία: Άνδρας κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πατέρα για αδικήματα που αφορούν βαριά σωματική βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του
Σε εφιάλτη είχε μετατραπεί η καθημερινότητα για μια γυναίκα και την ανήλικη κόρη της, οι οποίες υπέστησαν συστηματική κακοποίηση για περισσότερο από ένα χρόνο από τον σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η υπόθεση, που συγκλόνισε την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, έφτασε πρόσφατα στον Άρειο Πάγο, ο οποίος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της καταδίκης που κατέθεσε ο δράστης.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών είχε επιβάλει στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών, απόφαση που πλέον καθίσταται οριστική, μετά την απόρριψη της προσφυγής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.
O κατηγορούμενος, που κρατείται στις φυλακές Γρεβενών, κρίθηκε ένοχος για:
Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάιο του 2018, στην οικογενειακή κατοικία στην Πάτρα και σε πατρικό σπίτι του δράστη σε χωριό της Ηλείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews.gr και όσα καταγράφονται στη δικογραφία, ο άνδρας ασκούσε συστηματικά σωματική βία στη σύζυγό του και την κόρη του, με αποτέλεσμα σοβαρά ψυχικά τραύματα και διαγνωσμένη μετατραυματική διαταραχή στο παιδί.
Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά, τον Μάιο του 2018, φέρεται να έσπρωξε το κεφάλι της συζύγου του μέσα στον φούρνο, απειλώντας την ότι θα την κάψει ζωντανή. Παράλληλα, από την ηλικία των 15 ετών, η κόρη του υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, με τα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα τόσο στην Πάτρα όσο και στο σπίτι της οικογένειας του κατηγορούμενου στην Ηλεία.
Η ανήλικη κατήγγειλε την κακοποίηση στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών είχε επιβάλει στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών, απόφαση που πλέον καθίσταται οριστική, μετά την απόρριψη της προσφυγής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.
O κατηγορούμενος, που κρατείται στις φυλακές Γρεβενών, κρίθηκε ένοχος για:
- - Βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της συζύγου και της ανήλικης κόρης του
- - Κατ’ εξακολούθηση προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης
- - Κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις ανήλικης άνω των 14 και κάτω των 18 ετών
Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάιο του 2018, στην οικογενειακή κατοικία στην Πάτρα και σε πατρικό σπίτι του δράστη σε χωριό της Ηλείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews.gr και όσα καταγράφονται στη δικογραφία, ο άνδρας ασκούσε συστηματικά σωματική βία στη σύζυγό του και την κόρη του, με αποτέλεσμα σοβαρά ψυχικά τραύματα και διαγνωσμένη μετατραυματική διαταραχή στο παιδί.
Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά, τον Μάιο του 2018, φέρεται να έσπρωξε το κεφάλι της συζύγου του μέσα στον φούρνο, απειλώντας την ότι θα την κάψει ζωντανή. Παράλληλα, από την ηλικία των 15 ετών, η κόρη του υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, με τα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα τόσο στην Πάτρα όσο και στο σπίτι της οικογένειας του κατηγορούμενου στην Ηλεία.
Η ανήλικη κατήγγειλε την κακοποίηση στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα