Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τζόκερ 19/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 19/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 17, 30, 38, 40 και αριθμός Τζόκερ το 9.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 17, 30, 38, 40 και αριθμός Τζόκερ το 9.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή στα Κατεχόμενα - Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
Αυτά είναι τα οκτώ κοσμήματα που έκλεψαν από το Λούβρο - Η καρφίτσα με τα 2.634 διαμάντια που το μουσείο είχε αγοράσει για 6,7 εκατ. ευρώ
Τελείωσε μετά από 6 ώρες η απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του
Ανατροπή στα Κατεχόμενα - Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
Αυτά είναι τα οκτώ κοσμήματα που έκλεψαν από το Λούβρο - Η καρφίτσα με τα 2.634 διαμάντια που το μουσείο είχε αγοράσει για 6,7 εκατ. ευρώ
Τελείωσε μετά από 6 ώρες η απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα