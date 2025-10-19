Τζόκερ 19/10/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 17, 30, 38, 40 και αριθμός Τζόκερ το 9.

