Πανάκριβο το πάρκινγκ στην Αθήνα, έως και 250 ευρώ το ενοίκιο για μία θέση στο Παγκράτι - Δείτε πίνακες με τις τιμές
Αυξήσεις έως 154% στα ενοίκια - Η αυξανόμενη ανάγκη για θέσεις στάθμευσης και η περιορισμένη προσφορά φέρνουν τις τιμές σε δυσθεώρητα επίπεδα, ενώ οι αρμόδιοι φορείς αναζητούν λύσεις για να λύσουν το πρόβλημα
Η εύρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε πρόβλημα για χιλιάδες οδηγούς λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για θέσεις στάθμευσης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές για αγορά και ενοικίαση θέσεων στάθμευσης έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 154% την τελευταία πενταετία, ενώ οι τιμές για αγορά θέσεων ακολουθούν ανάλογη εκρηκτική πορεία.
Αρκετές περιοχές της Αθήνας, ειδικά στο κέντρο και τις ακριβές συνοικίες, καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Η ζήτηση για χώρους στάθμευσης έχει εκτοξευτεί, καθώς τα οχήματα στους δρόμους πληθαίνουν, ενώ η προσφορά θέσεων παραμένει περιορισμένη.
Ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι και επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν μία θέση, ενώ οι τιμές τους καθιστούν πλέον ένα σοβαρό οικονομικό βάρος.
Επιπλέον, οι αστικές παρεμβάσεις και η ανάπτυξη του οδικού δικτύου δε φαίνεται να προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες.
Η ανάγκη για λύσεις είναι επιτακτική.
- Τη δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης.
- Την ενίσχυση του δικτύου των δημόσιων συγκοινωνιών.
- Την προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης, όπως ποδήλατα, μικροκινητικότητα και car sharing.
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των προτάσεων εξαρτάται από την πολιτική βούληση και τις αστικές παρεμβάσεις. Εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα, το πάρκινγκ στην Αθήνα αναμένεται να παραμείνει προνόμιο για λίγους, εντείνοντας την πίεση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
