Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Αττική - Eίχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια και πρόστιμο 1.550.000 ευρώ
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Σε συνολική ποινή κάθειρξης 93 ετών και συνολική χρηματική ποινή πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, είχε καταδικαστεί 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής μετά από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛΑΣ στην Αττική.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, κατά τα έτη 2013-2015.
Θεωρείται μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής, τους οποίους μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.
