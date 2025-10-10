Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Live η κίνηση στους δρόμους τώρα - Αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
UPD:
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου στους βασικούς άξονες της πρωτεύουσας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το Κέντρο — Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης — όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης σε Β. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας και Β. Κωνσταντίνου.
Στην Παραλιακή οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στη Λ. Βουλιαγμένης και στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 10, 2025
10΄-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5'-10' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/tt8F4q86Wt
