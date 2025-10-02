Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη
Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Τούμπας
Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης ένας 54χρονος στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, καθώς προκάλεσε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας μεθυσμένος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 54χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα ενώ προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και προέκυψε ότι ήταν υπό την επίδραση αλκοόλ.
