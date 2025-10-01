Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα - Φωτογραφία
Σε βάρος του 26χρονου και του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα δύο άνδρες 26 και 22 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν περιπολούντες αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τους δύο άνδρες σε όχημα που στον Άγιο Παντελεήμονα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 300 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
