ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Η ΔΥΠΑ διοργανώνει τον Οκτώβριο 172 εργαστήρια συμβουλευτικής, δια ζώσης και online, με νέες θεματικές για βιογραφικό, συνέντευξη, επιχειρηματικότητα και ανθεκτικότητα
Συνεχίζει και τον Οκτώβριο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.
Από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά, όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.
Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».
-Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
-Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
-Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας
-Πως να δημιουργήσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο
-Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
-Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO
-Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
-Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία
Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
Η Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής στο Εργασιακό Περιβάλλον (νέα θεματική).
• Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)
• Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.
Διαβάστε το πρόγραμμα, ΕΔΩ.
Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
Η Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής στο Εργασιακό Περιβάλλον (νέα θεματική).
Δια ζώσης εργαστήρια• Διάρκεια: 3 ώρες
