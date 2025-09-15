Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Έρευνες του ελληνικού FBI σε κελιά στον Κορυδαλλό - Βρέθηκαν κινητά και μαχαίρι, δικογραφία για δύο έγκλειστους
Οι έρευνες έγιναν το πρωί της Δευτέρας - Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν, θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο έγκλειστων, για - κατά περίπτωση - παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο συσκευές κινητού τηλεφώνου, δύο φορτιστές κινητού τηλεφώνου και δύο ζεύγη ακουστικά.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν, θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
