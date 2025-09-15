Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή στην Καλλιθέα - Τραυματίστηκε αστυνομικός
Ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από λίγο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού
Καταδίωξη έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Θησέως και Αγίων Πάντων εντόπισαν μία μηχανή με έναν αναβάτη να κινείται ύποπτα και θέλησαν να την ελέγξουν.
Ωστόσο ο οδηγός παράκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη μέχρι και τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους. Στο σημείο αυτό το δίκυκλο ανετράπη ωστόσο ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να τον παίρνουν στο κατόπι.
Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από λίγο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού, ενώ από την καταδίωξη τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός στο χέρι. Ο συλληφθείς είναι 16 ετών από την Ρουμανία και, όπως προέκυψε, το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο.
