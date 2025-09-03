Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα
Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα

Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα
Σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις  από Ανθούσα έως Κάντζα.

Τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο. 



Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα


Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

