Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα
Αττική Οδός: Σύγκρουση 3 αυτοκινήτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο - Μεγάλες καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα
Σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα.
Τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, η αριστερή λωρίδα στην κυκλοφορία, παραμένουν οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα. https://t.co/EPH92atfnY— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025
Σύγκρουση οχημάτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα. https://t.co/lkKNl9WP9I— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025
