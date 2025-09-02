Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βρετανός ξυλοκόπησε Τούρκο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης

H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία - Ο δράστης συνελήφθη
Στη σύλληψη ενός 41χρονου Βρετανού, ο οποίος ξυλοκόπησε επιβάτη κατά τη διάρκεια πτήσης, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία. Ο 41χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά και να γρονθοκόπησε τον 35χρονο Τούρκο επιβάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης.
Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
