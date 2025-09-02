Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βρετανός ξυλοκόπησε Τούρκο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκη Πτήση Τουρκία

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βρετανός ξυλοκόπησε Τούρκο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία - Ο δράστης συνελήφθη

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Βρετανός ξυλοκόπησε Τούρκο επιβάτη κατά τη διάρκεια της πτήσης
Στράτος Λούβαρης
27 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 41χρονου Βρετανού, ο οποίος ξυλοκόπησε επιβάτη κατά τη διάρκεια πτήσης, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία. Ο 41χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά και να γρονθοκόπησε τον 35χρονο Τούρκο επιβάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης

Τραγικός θάνατος για 45χρονη ανήμερα των γενεθλίων της στη Ρωσία: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Στράτος Λούβαρης
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης