Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Πρόκειται για την πρώην δήμαρχο Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, τον πρώην προϊστάμενο της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλο της περιφέρειας, οι οποίοι δικάζονταν ξανά για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια