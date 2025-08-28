Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες
Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες
Πρόκειται για την πρώην δήμαρχο Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, τον πρώην προϊστάμενο της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλο της περιφέρειας, οι οποίοι δικάζονταν ξανά για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια
Την ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής, η οποία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 24 άτομα, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.
Εκφωνόντας την αθωωτική ετυμηγορία η πρόεδρος της έδρας παρέπεμψε για το σκεπτικό του δικαστηρίου στην απόφαση που πρόκειται να καθαρογραφεί τους επόμενους μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος προκειμένου να δικαστούν ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είχε ανοίξει, όταν ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή αναίρεση που είχε ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης, έπειτα από αίτηση συγγενών θυμάτων της φονικής πλημμύρας.
Ειδικότερα η αίτηση για αναίρεση των οικογενειών των θυμάτων στρέφονταν κατά της απόφασης που εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και με αυτή οι τρεις κατηγορούμενοι απηλλάγησαν οι από το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Έτσι μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου σε δίκη οδηγήθηκαν ξανά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων. Ωστόσο και οι τρεις αθωώθηκαν σήμερα ομόφωνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το οποίο δικάστηκαν.
Να σημειωθεί τέλος ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο. Αντίθετα, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Εκφωνόντας την αθωωτική ετυμηγορία η πρόεδρος της έδρας παρέπεμψε για το σκεπτικό του δικαστηρίου στην απόφαση που πρόκειται να καθαρογραφεί τους επόμενους μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος προκειμένου να δικαστούν ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είχε ανοίξει, όταν ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή αναίρεση που είχε ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης, έπειτα από αίτηση συγγενών θυμάτων της φονικής πλημμύρας.
Ειδικότερα η αίτηση για αναίρεση των οικογενειών των θυμάτων στρέφονταν κατά της απόφασης που εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και με αυτή οι τρεις κατηγορούμενοι απηλλάγησαν οι από το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Έτσι μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου σε δίκη οδηγήθηκαν ξανά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων. Ωστόσο και οι τρεις αθωώθηκαν σήμερα ομόφωνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το οποίο δικάστηκαν.
Να σημειωθεί τέλος ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο. Αντίθετα, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα