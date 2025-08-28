Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες
ΕΛΛΑΔΑ
Μάνδρα Πλημμύρες Μάνδρα Εφετείο Τριμελές Εφετείο

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Πρόκειται για την πρώην δήμαρχο Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, τον πρώην προϊστάμενο της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλο της περιφέρειας, οι οποίοι δικάζονταν ξανά για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια

Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες
Βασιλική Κόκκαλη
23 ΣΧΟΛΙΑ
Την ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων για την φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής, η οποία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 24 άτομα, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Εκφωνόντας την αθωωτική ετυμηγορία η πρόεδρος της έδρας παρέπεμψε για το σκεπτικό του δικαστηρίου στην απόφαση που πρόκειται να καθαρογραφεί τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δρόμος προκειμένου να δικαστούν ξανά οι τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είχε ανοίξει, όταν ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή αναίρεση που είχε ασκήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης, έπειτα από αίτηση συγγενών θυμάτων της φονικής πλημμύρας.

Ειδικότερα η αίτηση για αναίρεση των οικογενειών των θυμάτων στρέφονταν κατά της απόφασης που εξέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και με αυτή οι τρεις κατηγορούμενοι απηλλάγησαν οι από το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Έτσι μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου σε δίκη οδηγήθηκαν ξανά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων. Ωστόσο και οι τρεις αθωώθηκαν σήμερα ομόφωνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το οποίο δικάστηκαν.

Να σημειωθεί τέλος ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο. Αντίθετα, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Έρχονται οι άδειες για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια

Όταν υψώθηκε το Tείχος του Βερολίνου: Πόσοι «έπεσαν» στην προσπάθεια διαφυγής
Βασιλική Κόκκαλη
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης