Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή της εταιρίας της και της έκλεψε 21.000 ευρώ
Η 51χρονη μέσα σε λίγες μέρες συνειδητοποίησε ότι έπεσε θύμα απάτης και χθες κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία
Μία ακόμα απάτη κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης με θύμα μία 51χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν μέσα Αυγούστου όταν μια 51χρονη δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα που της παρουσιάστηκε ως λογιστής της εταιρίας της.
Ο ίδιος την έπεισε ότι έπρεπε να κάνει κάποιες ενέργειες για να μεταφέρει τα χρήματά της σε άλλους λογαριασμούς.
Το αποτέλεσμα ήταν ο δράστης να της αφαιρέσει 21.000 ευρώ!
Η 51χρονη λίγες μέρες αργότερα συνειδητοποίησε ότι έπεσε θύμα απάτης και χθες κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για την διαλεύκανση του συμβάντος αλλά και τον εντοπισμό των δραστών.
