Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες
Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες
Χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς σε Ηράκλειο και Χανιά - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο
Με τα μελτέμια να συνεχίζονται στο Αιγαίου και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο παραμένοντας ωστόσο σε φυσιολογικά επίπεδα θα κυλήσει το καιρός μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μόνη εξαίρεση κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, που όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γενικότερο κλίμα.
Στην τελευταία του πρόγνωση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως θερμοκρασιακά θα παραμείνουμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Σημειώνει πως μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας.
Ο μετεωρολόγος του Open σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ το απόγευμα προβλέπονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο θα αγγίζουν θυελλώδη επίπεδα, ενώ στην Κρήτη, οι καταβάτες άνεμοι θα κάνουν το κλίμα πιο ζεστό και ξηρό, κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού.
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:
* Περιφέρεια Αττικής
* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
* Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειεςΠολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 3 μόλις από τους 542 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 29-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31-32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία την ΤρίτηΑμετάβλητη διατηρήθηκε η θερμοκρασία στη χώρα την Τρίτη 26/08, με τις μέγιστες τιμές της να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Πετροκρφάλι Ηρακλείου με 35.9 °C.
Ο καιρός σήμεραΘα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά τοπικούς όμβρους σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανώς της Κεντρικής Στερεάς.
Ο καιρός την Πέμπτη 28 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 29 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 30 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 31 ΑυγούστουΛίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
