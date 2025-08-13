ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μάχη για να σωθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας - Δείτε φωτογραφίες
Φωτιά στην Πρέβεζα: Μάχη για να σωθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας - Δείτε φωτογραφίες

Η δομή φιλοξενίας μεταναστών εκκενώθηκε το βράδυ της Τρίτης - Στην περιοχή βρίσκεται  ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτριος Γλύμης

Τις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας έφτασαν οι φλόγες που κατακαίνε την Πρέβεζα από χθες.

Όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η δομή εκκενώθηκε το βράδυ της Τρίτης, ενώ σήμερα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να σωθούν οι εγκαταστάσεις.

Στην περιοχή βρίσκεται με εντολή του υπουργού ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτριος Γλύμης.

