Φωτιά στην Πρέβεζα: Μάχη για να σωθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας - Δείτε φωτογραφίες
Η δομή φιλοξενίας μεταναστών εκκενώθηκε το βράδυ της Τρίτης - Στην περιοχή βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτριος Γλύμης
Τις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας μεταναστών της Φιλιππιάδας έφτασαν οι φλόγες που κατακαίνε την Πρέβεζα από χθες.
Όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η δομή εκκενώθηκε το βράδυ της Τρίτης, ενώ σήμερα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να σωθούν οι εγκαταστάσεις.
Στην περιοχή βρίσκεται με εντολή του υπουργού ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτριος Γλύμης.
