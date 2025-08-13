Μέσα στο War Room της Πολιτικής Προστασίας που διαχειρίζεται τα πύρινα μέτωπα της χώρας

Στην αίθουσα του ΕΣΚΕΔΙΚ είναι παρόντα και τα στελέχη του 112, που ετοιμάζουν και στέλνουν τα μηνύματα για τις εκκενώσεις, οι οποίες ζητούνται από τους δημάρχους κάθε περιοχής.Σημειώνεται πως φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει συνολικά περισσότερους από 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες.Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1.500 δασοκομάντος, ενώ τα οχήματα αγγίζουν τα 3.700. Επίσης, η Ελλάδα φέτος διαθέτει περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα