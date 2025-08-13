Μέσα στο War Room της Πολιτικής Προστασίας που διαχειρίζεται τα πύρινα μέτωπα της χώρας
Πώς εντοπίζονται οι εστίες από τα στελέχη του ΕΣΚΕΔΙΚ στο War Room της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ξεκινήσουν να επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και να «φύγουν» τα μηνύματα 112
Το δυσκολότερο διήμερο του φετινού καλοκαιριού ζουν, μαζί με χιλιάδες κατοίκους στις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές, οι επιτελείς της Πυροσβεστικής και των άλλων κλάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των πυρκαγιών στο war room του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Πάτρας, όπου χθες Τρίτη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ξέσπασε τέταρτο μέτωπο φωτιάς στα Συχαινά, κοντά στην Περιμετρική Πατρών, το οποίο δεν είχε σύνδεση με τα άλλα τρία στα οποία επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, καθώς βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από αυτά, και χρειάστηκε να γίνει εκ νέου διασπορά των μέσων πυρόσβεσης και του προσωπικού.
Υπενθυμίζεται ότι χθες οι άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας πλησίαζαν στα 9 μποφόρ.
Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες σε όλη τη χώρα, σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Χίο και Άρτα συνεχίζεται και σήμερα, ενώ τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επαφή με τους επικεφαλής στο πεδίο για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.
Στο πεδίο, οι άνδρες και οι γυναίκες της Πυροσβεστικής προσπαθούν να συνδράμουν τους πολίτες που δοκιμάζονται από την πύρινη λαίλαπα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε κάποιες περιοχές, όπως η Πρέβεζα ή η Άρτα, οι κάτοικοι δεν είχαν έρθει ξανά αντιμέτωποι με τόσο μεγάλες πυρκαγιές, που προκλήθηκαν από πολλαπλές εστίες και είδαν για πρώτη φορά να απειλούνται τα σπίτια τους και το φυσικό περιβάλλον.
Με τη βοήθεια των drones, η εικόνα μεταφέρεται απευθείας στο ΕΣΚΕΔΙΚ, από την έναρξη πλέον των συμβάντων που αναφέρονται στο Κέντρο, και ακολούθως δίνεται η εντολή στη διπλανή αίθουσα όπου εδρεύει η UNIT2, η οποία εποπτεύει τα εναέρια, ώστε να υπάρξει άμεση προσβολή των εστιών των πυρκαγιών από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.
Έτσι, την Τετάρτη, από το πρώτο φως της μέρας επιχειρούν σε κύκλους σε όλη τη χώρα 45 εναέρια, με τα 18 από αυτά να δουλεύουν στα μέτωπα της Αχαΐας, 7 στη Χίο, 5 στη Ζάκυνθο, 5 στη Φιλιππιάδα και τα υπόλοιπα στις μικρότερες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
Στην αίθουσα του ΕΣΚΕΔΙΚ είναι παρόντα και τα στελέχη του 112, που ετοιμάζουν και στέλνουν τα μηνύματα για τις εκκενώσεις, οι οποίες ζητούνται από τους δημάρχους κάθε περιοχής.
Σημειώνεται πως φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει συνολικά περισσότερους από 18.000 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1.500 δασοκομάντος, ενώ τα οχήματα αγγίζουν τα 3.700. Επίσης, η Ελλάδα φέτος διαθέτει περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα
