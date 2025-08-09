Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Βρυσούλα Πρέβεζας - Κάηκαν σπίτια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, δείτε βίντεο
Η φωτιά πέρασε στις αυλές σπιτιών - Εκκενώθηκε το χωριό - Είχε σταλεί μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Κρανέα
Μαίνεται η φωτιάστη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και το βράδυ του Σαββάτου.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ νωρίτερα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έκαναν ρίψεις νερού.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση και, αφού περικύκλωσε το χωριό, πέρασε σε αυλές σπιτιών. Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.
Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθως οι κάτοικοι δεν ήθελαν να αγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Σημειώνεται, επίσης, ότι μήνυμα από το 112 έφτασε το μεσημέρι στους κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλα Πρέβεζας, για να απομακρυνθούν προς Κρανέα.
Φωτογραφία: Εποχικοί Πυροσβέστες Αχαΐας (Facebook)
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς #Κρανέα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
