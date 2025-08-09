ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Βρυσούλα Πρέβεζας - Κάηκαν σπίτια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, δείτε βίντεο

Η φωτιά πέρασε στις αυλές σπιτιών - Εκκενώθηκε το χωριό - Είχε σταλεί μήνυμα του 112 για απομάκρυνση προς Κρανέα

Μαίνεται η φωτιάστη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και το βράδυ του Σαββάτου. 

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ νωρίτερα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έκαναν ρίψεις νερού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική έκταση και, αφού περικύκλωσε το χωριό, πέρασε σε αυλές σπιτιών. Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.



Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθως οι κάτοικοι δεν ήθελαν να αγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Κλείσιμο
Σημειώνεται, επίσης, ότι μήνυμα από το 112 έφτασε το μεσημέρι στους κατοίκους της κοινότητας Βρυσούλα Πρέβεζας, για να απομακρυνθούν προς Κρανέα.


Φωτογραφία: Εποχικοί Πυροσβέστες Αχαΐας (Facebook)



