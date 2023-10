Το super market που συναντάς όπου κι αν βρίσκεσαι online!

Αν τώρα θέλουμε να παραγγείλουμε λίγα πράγματα και τα θέλουμε άμεσα, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης με τις πλατφόρμες Wolt και Instashop. Αφορά περισσότερο ένα νεανικό δυναμικό κοινό που είναι εξοικειωμένο με τις καθημερινές παραγγελίες καφέ και φαγητού μέσα από τις παραπάνω πλατφόρμες και θέλει ταυτόχρονα να συνδυάσει και τα ψώνια του σουπερμάρκετ με αυτόν τον τρόπο. Για όσους λοιπόν έχουν μικρότερα καλάθια παραγγελίας και αναζητούν άμεση παραλαβή, υπάρχει αυτή η πολύ χρήσιμη λύση, που καλύπτει τις ανάγκες τους.Μέσα και στις δύο πλατφόρμες υπάρχει η παρουσία των καταστημάτων My market, με λιγότερους κωδικούς σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα και το eshop, αλλά σίγουρα με μεγάλη ποικιλία ακόμα και σε φρέσκα, προϊόντα ψυγείου και κατεψυγμένα. Υπάρχουν πάνω από 5.000 προϊόντα από τρόφιμα και αναλώσιμα έως είδη οικιακής καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής. Έτσι, με λίγα μόνο κλικ, πραγματοποιούμε τις συναλλαγές, είτε με κάρτα, είτε με μετρητά, και την ευκαιρία να παραλαμβάνουμε την ημέρα και την ώρα που μας εξυπηρετεί.Για όσους ψωνίζουν σε marketplaces, όπως είναι και το Skroutz, η νέα συνεργασία των My market , η οποία μετράει μόλις λίγους μήνες, θα τους χαροποιήσει ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα, τα My market είναι η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που μπήκε στο Skroutz, από τον Ιούλιο του 2023. Ουσιαστικά μέσα στο περιβάλλον Skroutz έχει δημιουργηθεί ένα αντίγραφο του eshop και πλέον οι πελάτες μέσα στην πλατφόρμα μπορούν να βρίσκουν το κατάστημα My market, να πλοηγούνται στα προϊόντα και να καταχωρούν την παραγγελία τους. Έτσι, παραγγέλνουν όλα τα προϊόντα grocery που θα έβρισκαν και στο eshop My market με την ίδια ακριβώς εξυπηρέτηση.Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στόχος είναι σύντομα να επεκταθεί σε όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το eshop των My market.Για ακόμη μια φορά, και με οδηγό τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, τις νέες τάσεις της αγοράς αλλά και της τεχνολογίας, τα My market βρίσκονται δίπλα μας με υπηρεσίες και συνεργασίες που κάνουν τη ζωή μας ακόμη ευκολότερη.