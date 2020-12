Καταγγελία για καφετέρια στην Κηφισιά που εξυπηρετεί πελάτες - «Fake news» απαντά η εταιρεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια ανάρτηση που πρέπει να ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, έκανε στην σελίδα «Κηφισιά Διαφάνεια» στο facebook ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καπάτσος στην οποία δείχνει βίντεο με κάποια άτομα να κάθονται όρθιοι έξω από γνωστό καφέ-μπαρ στην Κηφισιά, ο ένας δίπλα στον άλλο.Στην ανάρτησή του ο κ. Καπάτσος αναφέρει συγκεκριμένα: «Κλειστά τα cafe αυτές τις ημέρες. Όλα ; Όχι βέβαια. Κάποιοι είναι υπεράνω από τους άλλους και με διάφορους τακτικισμούς παραμένουν ανοιχτοί. Εχθές 23/12 φίλη της ομάδας κατήγγειλε έναν μικρό χαμό στο IL FRATTI στην οδό Αργυροπούλου. Σήμερα 24/12 άλλος φίλος της ομάδας έστειλε το video. Ανοιχτά και όλα καλά. Άδικο για όσυς σέβονται τους περιορισμούς και δεν ανοίγουν!».Σύμφωνα με τον κ. Καπάτσο υπάρχουν. Σύμφωνα με πληροφορίες το καφέ- μπαρ βρίσκεται σε ένα μικρό εμπορικό κέντρο, και ο επιχειρηματίας του εν λόγω καφέ- μπαρ, διαθέτει και παντοπωλείο, το οποίο παραμένει ανοιχτό, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το νόμοΩστόσο αυτό που καταγγέλλουν άλλοι επιχειρηματίες στον δημοτικό σύμβουλο είναι ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ωςπροκειμένου να σερβίρει καφέ ή ποτό σε πελάτες του οι οποίοι μπορούν και κάθονται έξω στο χώρο.Η εταιρεία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο κατάστημα απάντησε στον δημοτικό σύμβουλο, χαρακτηρίζοντας «ψευδή είδηση» την καταγγελία του.Πιο αναλυτικά:«Αγαπητοί κύριοι/ες,Προς αποκατάσταση της αλήθειας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η «καταγγελία» που φέρεται να έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Καπάτσος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Η επιχείρησή μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των μέτρων προστασίας. Ο χώρος αναμονής για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών take away και click away είναι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, είναι κοινόχρηστος και έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητες σημάνσεις για την αποφυγή συνωστισμού.Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση για την επιχείρησή μας και για την παροχή των νομίμων υπηρεσιών μας».