Maxim: Ο frontman των Prodigy και η έκθεση τέχνης στην Αθήνα

Ο Maxim δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής, κολάζ πολυμέσων και γλυπτά τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ από το 2012 έχει παρουσιάσει τα έργα του σε εκθέσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου - σε μερικές μέρες και στην Ελλάδα

Η πεταλούδα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα έργα του Maxim, μεταμορφώνεται σε ένα σύμβολο δύναμης που ενώνει τη φύση και τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου μυαλού. Κεντρικό σημείο της επικείμενης έκθεσης στη Γλυφάδα είναι τα γλυπτά αφροφουτουρισμού, εμπνευσμένα από αρχαίες αφρικανικές μάσκες, ζωγραφισμένα σε έντονα χρώματα με αντανακλαστική βαφή υψηλής στιλπνότητας.Τα οβάλ πρόσωπα των γλυπτών του θυμίζουν τα πορτρέτα του Μοντιλιάνι στις αρχές του 20ού αιώνα, εμπνευσμένα από την πρωτόγονη τέχνη αναμεμειγμένη με τον κυβισμό, ή τον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο «Οι δεσποινίδες της Αβινιόν» (1907), που οικειοποιήθηκε τόσο η αρχαία αφρικανική όσο και η δυτική τέχνη. Ωστόσο, τα γλυπτά του Maxim όπως το «Green Future X», το «Silver Future X» και το «Black Future X» συνδέουν την πραγματικότητα με την αφροφουτουριστική φιλοσοφία μιας πολιτισμικής αισθητικής που συγχέει την επιστημονική φαντασία με την Ιστορία προκειμένου να εξερευνήσει την αφρικανική κουλτούρα και να θυμίσει στους ανθρώπους της διασποράς την ξεχασμένη αφρικανική καταγωγή τους.Πολλά από τα έργα του περιλαμβάνουν το σύμβολο «$», το οποίο υποδεικνύει την καλή και την κακή πλευρά του χρήματος. Ο ίδιος αμφισβητεί το σκεπτικό «το χρήμα είναι η ρίζα όλου του κακού»: «Εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείς το χρήμα. Η φιλαργυρία και ο εγωισμός θα προκαλέσουν διαφθορά και καταστροφή. Ομως, μπορούν να προκύψουν και άλλα τόσα καλά απ’ το να έχεις χρήματα. Οταν έχουν χρήματα, οι άνθρωποι μπορούν απ’ το να τραφούν και να ντυθούν μέχρι να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους λιγότερο τυχερούς», τονίζει.Ολοι οι πίνακές του περιέχουν σημάδια δύναμης και θετικότητας. Οι χειροβομβίδες που μεταφέρονται στο αεράκι μέσω μιας σχεδίας από κόκκινα μπαλόνια, οι πεταλούδες με το πρόσωπο του κρανίου που κραδαίνουν τα ξίφη των Σαμουράι και οι γάτες με όπλα είναι μερικοί μόνο από τους σουρεαλιστικούς φανταστικούς κόσμους που δημιούργησε ως απάντηση στη σκληρή πραγματικότητα.Ο ίδιος άλλωστε είναι ακτιβιστής: από το 2012 έχει στηρίξει διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και σκοπούς, όπως την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού, το BT ArtBox for ChildLine, το Shelter, το NHS Charities Together, το Young Minds και το Chain of Hope (καρδιακή φροντίδα για παιδιά σε όλο τον κόσμο).Η έκθεση του Maxim στην Ελλάδα επιφυλάσσει και μια ενδιαφέρουσα έκπληξη: κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί live performance κατά της βίας, εμπνευσμένη από το γλυπτό του «Balaclava Ballerina».H Τhe Blender Gallery και η Varvara Roza Galleries παρουσιάζουν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου την πρώτη ατομική έκθεση του μουσικού και εικαστικού Maxim με τίτλο ”Infinite Drama Athens”. Tα εγκαίνια της οποία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 8 και η διάρκεια αυτής θα είναι μέχρι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα πραγματοποιηθεί και live performance κατά της βίας, εμπνευσμένη από το γλυπτό που θα εκτίθεται “Balaclava Ballerina” στις 9μμ.