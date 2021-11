Ο ιστορικός του... Τζέιμς Μποντ αποκαλύπτει τα «πικάντικα» μυστικά των «πρακτόρων 007»

Οι αγαπημένοι αστυνομικοί Minogue και O'Leary του What We Do in the Shadows επιστρέφουν σε νέες συναρπαστικές περιπέτειες. Η σειρά Wellington Paranormal έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV

είναι ο Βρετανός ιστορικός κινηματογράφου που έχει εμμονή με τον Τζέιμς Μποντ , τις ταινίες του και γενικότερα την ποπ κουλτούρα. Στη συζήτησή μας, ενώ εκείνος βρισκόταν στην Αγγλία, κάθε ερώτηση τον πάθιαζε τόσο που δυσκολευόταν να βάλει τελεία. Αποκαλύπτοντας πως ήταν ο μόνος που μετά από 50 χρόνια άκρας μυστικότητας κατάφερε να μπει στα αρχεία της ΕΟΝ -της εταιρείας παραγωγής των ταινιών του θρυλικού πράκτορα 007- προκειμένου να γράψει το νέο βιβλίο του «The James Bond Archives - No Τime to Die», χρειάστηκε να κάνει έρευνα δύο ετών.Τι αντιπροσωπεύει ο ρόλος του Ντάνιελ Κρεγκ στο «No Time to Die» στη συνολική ιστορία του Τζέιμς Μποντ;Για όσους δεν έχουν δει ακόμα την ταινία ίσως δεν πρέπει να κάνω spoilers. Ο Ντάνιελ Κρεγκ έπλασε μια ιστορία ανθρωποκυνηγητού από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Μιλάμε για ένα αναθεωρημένο «Casino Royale», κάτι φυσιολογικό αν σκεφτούμε ότι στη σημερινή εποχή των σειρών και των ταινιών τα μοντέλα ηρώων αναβιώνουν και επανεπινοούνται προκειμένου να τα γνωρίζουν και οι επόμενες γενιές. Από την άλλη, κάθε ηθοποιός δίνει τις δικές του προσωπικές πινελιές στον χαρακτήρα που ερμηνεύει. Επομένως, κάθε Τζέιμς Μποντ διαφέρει. Μπορεί να έχει το όνομα, τα σακάκια, τα gadgets και την περιπέτεια, αλλά ο ηθοποιός δίνει τη δική του χροιά. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια και τη συνεργασία των παραγωγών που βρίσκονται εκεί πριν από κάθε ηθοποιό και αποτελούν ήδη μια οικογένεια, που δεν είναι άλλοι από τους Μπρόκολι. Κάθε φορά, λοιπόν, που φέρνουν έναν καινούριο ηθοποιό, ο Τζέιμς Μποντ αλλάζει κατά κάποιον τρόπο.Ποιο είναι το αποτύπωμα του Ντάνιελ Κρεγκ στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ;Αυτό που έχει ενδιαφέρον με τον Ντάνιελ Κρεγκ είναι ότι προτού πάρει τον ρόλο, η ΕΟΝ είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του «Casino Royale», τα οποία πριν ανήκαν σε άλλους, κι έτσι γυρίστηκε η ταινία, που είναι το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Ιαν Φλέμινγκ. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν λίφτινγκ στο σενάριο. Ο Ντάνιελ, από τη στιγμή που πήρε τον ρόλο, ήθελε να αναμειχθεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Μίλησα μαζί του για τις ανάγκες του βιβλίου και μου εξήγησε πως ουσιαστικά στο πλαίσιο του χαρακτήρα του μάθαινε πώς να σκοτώνει και να μη νιώθει ενοχές γι’ αυτό. Στο «Casino Royale» ερωτεύεται τη Βέσπερ Λιντ (Εύα Γκριν), που τον υποχρεώνει να κάνει λάθη. Οταν τον προδίδει, ο ήρωας συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ερωτεύεται. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Στο επόμενο sequel, το «Quantum of Solace», συναντάει την Καμίλ (Ολγα Κουριλένκο), η οποία, όπως και ο ίδιος, έχει κίνητρο την εκδίκηση. Ο Μποντ συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αφήσει πίσω του τις ερωτικές απογοητεύσεις του παρελθόντος, οπότε στο «Spectre» ερωτεύεται τη Μαντλέν (την υποδύεται η Λεά Σεϊντού). Στο «No Time to Die» αντιμετωπίζει πλέον το κλασικό πρόβλημα των κατασκόπων όπως τους έπλασε οΤζον Λε Καρέ: δεν μπορούν να εμπιστευτούν το πρόσωπο που ερωτεύονται. Αυτή είναι μια ιστορία που αναπτύσσεται οργανικά στα πέντε επεισόδια του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ.Ετσι απαντήσατε στην επόμενη ερώτησή μου: Γιατί ο Τζέιμς Μποντ δυσκολεύεται να κάνει έναν σταθερό δεσμό;Κάνει δεσμούς που διαρκούν, αλλά υπάρχει πάντα το θέμα της εμπιστοσύνης. Μέσα στη MI6, δημιουργεί μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να εμπιστευτεί. Στην καινούρια ταινία τίθεται αυτομάτως το ερώτημα: Μπορεί να εμπιστευτεί τη Μαντλέν;Ποια είναι η εξέλιξη του ανδρικού προτύπου μέσα από τους ρόλους του Τζέιμς Μποντ;Είναι επικίνδυνο να τον σκεφτείς ως άνδρα γιατί πάνω από όλα είναι role model. Ομως, ο Ρέιμοντ Τσάντλερ έχει πει «κάθε άνδρας θέλει να είναι Τζέιμς Μποντ και κάθε γυναίκα θέλει να είναι μαζί του». Είναι μια επιθυμητή προσωπικότητα συνολικά γιατί είναι φίνος, κουλ, σοφιστικέ, ζει στο μέγιστο γνωρίζοντας ότι κάθε στιγμή μπορεί να είναι η τελευταία, οδηγεί μοδάτα αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι διαφορές στον χαρακτήρα συνδέονται με την προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού. Ο Σον Κόνερι διαθέτει αυτήν τη σαρδόνια πλευρά και μια αίσθηση χιούμορ στην οποία συνέβαλε και ο πρώτος σκηνοθέτης, ο Τέρενς Γιανγκ. Είχαν καταφέρει να χτίσουν έναν τρόπο επικοινωνίας που χαλάρωνε την ένταση και στο φιλμ.Η συμπεριφορά τους υπαγορευόταν και υπαγόρευε έναν τρόπο ζωής, που συνδέεται όμως με τον χαρακτήρα κάθε ηθοποιού. Ο Ρότζερ Μουρ με τη σειρά του έκανε τα πάντα να μοιάζουν τόσο εύκολα.Είναι όμως αυτό αλήθεια;Κάνοντας την έρευνα για το βιβλίο βρήκα μια φωτογραφία από τα γυρίσματα που είναι λουσμένος στον ιδρώτα, την ώρα που προπονούνταν στις πολεμικές τέχνες για τις ανάγκες του «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ο Ανθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι». Η περσόνα που υποδυόταν τα έκανε όλα εύκολα, κάτι που δεν συνέβαινε όμως στην πραγματικότητα. Χρειαζόταν πάρα πολλή δουλειά για να φανεί ότι γίνονταν αβίαστα. Ο Τίμοθι Ντάλτον και ειδικά στο «Licence to Κill» το είχε πάρει στα σοβαρά και ήταν ό,τι πλησιέστερο υπήρξε στον Μποντ όπως τον είχε οραματιστεί ο Ιαν Φλέμινγκ. Ηταν ένας χαρακτήρας σοβαρός και ψυχολογικά τραυματισμένος. Ο Πιρς Μπρόσναν ισορροπούσε ανάμεσα στον Σον Κόνερι και τον Ρότζερ Μουρ, αλλά θεωρώ ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι η επιτομή του αυθεντικού Τζέιμς Μποντ όπως τον συνέλαβε ο Φλέμινγκ. Αν κοιτάξεις στις νουβέλες, ο χαρακτήρας του Μποντ ξεκινά να καταρρέει ψυχολογικά σε τέτοιο σημείο που αποφασίζει να σκοτώσει την Αν. Ο Ντάνιελ Κρεγκ και οι παραγωγοί της ταινίας μελέτησαν τον Τζέιμς Μποντ των μυθιστορημάτων του Ιαν Φλέμινγκ και θέλησαν να αφήσουν το ψυχολογικό του αποτύπωμα.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τον Τζέιμς Μποντ σε role model;Kαταρχήν υπάρχουν πολλά που δεν θα δεις ποτέ στην οθόνη. Ο λόγος για τον οποίο ο Τζέιμς Μποντ ξέρει τόσα πολλά είναι γιατί έχει μελετήσει τα πάντα σχετικά με τους αντιπάλους του. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν είναι κάποιος που πάει κάπου χωρίς να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρει την ιστορία και τις λεπτομέρειές της. Για παράδειγμα, στο «Casino Royale» φοράει το σακάκι αφού έχει μάθει πώς να το κάνει. Για να γίνεις λοιπόν Μποντ θα πρέπει να διδάξεις τον εαυτό σου. Να μάθεις να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς.Οι τσαλακωμένοι ήρωες των μοντέρνων σειρών και ταινιών έχουν επηρεάσει τον σημερινό Τζέιμς Μποντ;Αν ρίξεις μια ματιά σε άλλες περιπέτειες, πριν από τον Μποντ και πριν από τη δεκαετία του’60, θα βρεις ταινίες σαν αυτές του Χίτσκοκ και συγκεκριμένα το «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», και θα καταλάβεις γιατί ο Χίτσκοκ ήταν ένας από τους πρώτους που του ζητήθηκε να σκηνοθετήσει τον Τζέιμς Μποντ, με τον Κάρι Γκραντ να υποδύεται τον μετέπειτα διάσημο Βρετανό κατάσκοπο. O Χίτσκοκ είχε ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο με αυτό του Τζέιμς Μποντ και με παλιότερες ταινίες του, όπως το «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» και το «39 σκαλοπάτια» τη δεκαετία του ’30. Η ιστορία λοιπόν του Μποντ υπάρχει. Αυτό που αλλάζει είναι οι προσδοκίες κάθε γενιάς που τη βλέπει. Αν κάνεις μια αναδρομή στο πέρασμα του χρόνου, θα δεις ότι το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» ήταν η ταινία που άλλαξε το πρότυπο του πρωταγωνιστή σε ταινία δράσης στα τέλη των 80s. Είναι ένας ήρωας της εργατικής τάξης. Στη συνέχεια ο Tζέισον Μπορν γίνεται πιο ψυχολογικός χαρακτήρας. Η δράση είναι πλέον πιο άμεση. Είναι φυσιολογικό ο Μποντ να ενσωματώνει αυτές τις αλλαγές στυλ διατηρώντας τον αρχικό χαρακτήρα. Αλλά οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι ένα franchise που όλοι προσπαθούν να ανταγωνιστούν. Είναι ο ηγέτης της αγοράς.Επομένως, ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι ένας από τους σημαντικούς Τζέιμς Μποντ.Δημιούργησε μέσα από τον χαρακτήρα του μια μεγάλη ιστορία με πέντε επεισόδια. Οπως μου είπε και ο ίδιος, δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει, αλλά προέκυψε από μια διαδικασία φυσικής και προοδευτικής εξέλιξης του χαρακτήρα του ◆«The James Bond Archives - No Τime to Die», Paul Dunkan, εκδ. Taschen (taschen.com)