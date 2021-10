Ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ: Γκέι, μαύροι και μία γυναίκα οι υποψήφιοι νέοι Τζέιμς Μποντ

Daniel Craig

Next James Bond is... Αυτός είναι ο πονοκέφαλος για τους παραγωγούς. Η λίστα μακροσκελής. Εντεκα οι επικρατέστεροι υποψήφιοι. Τρεις οι κατηγορίες. Και ένας το αφεντικό. Δηλαδή, η Μπάρμπαρα Ντάνα Μπρόκολι. Η οποία, μαζί με τον συνέταιρό της έχουν μέχρι στιγμής αποταμιεύσει γύρω στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια από το «No Time to Die». Παγκοσμίως φυσικά. Σ՚ αυτό το «μεικτό» ποσό πρέπει να προστεθεί το αντίτιμο των περίπου 300.000 εισιτηρίων από την πανελλαδική εξόρμηση της τελευταίας εμφάνισης του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ.Και οι έντεκα υποψήφιοι και επικρατέστεροι προέρχονται από Μεγάλη Βρετανία. Εκ των οποίων οι τέσσερις από Ιρλανδία και ένας από Σκοτία. Οι υπόλοιποι Αγγλοι. Δηλαδή γεννημένοι στην Αγγλία. Ανάμεσά τους τρεις με «έγχρωμη» φλέβα. Από Ζιμπάμπουε η μητέρα του Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ. Από Σιέρα Λεόνε και Γκάνα οι γονείς του Ιντρις Ελμπα. Και από Τζαμάικα οι ρίζες της Λασάνα Λιντς.Εντελώς black. Ως πράκτωρ 007 μετά τον οριστικό «ενταφιασμό» του Ντάνιελ Κρεγκ. O «M» φρόντισε γι՚ αυτό. Αφού, σου λέει, ο Τζέιμς έχει αποσυρθεί και διάγει βίο οικογενειακό και τρυφερό, τότε ο αριθμός 007 ταιριάζει στη Νόμι (Λασάνα Λιντς).Ο πρώτος που αντέδρασε στην ιδέα μετατροπής του Τζέιμς Μποντ σε γυναίκα ήταν ο. Που προηγουμένως φρόντισε -και καλώς έπραξε- να διευρύνει το θησαυροφυλάκιό του κατά εκατό εκατομμύρια δολάρια. Τόσα όσα από τις αμοιβές, τα ποσοστά και τα μπόνους.Ενα από τα βασικά και συντριπτικά επιχειρήματά του είναι φυσικά και το όνομα - «πώς θα τη λέμε, Τζέιμι Μποντ; Αστείο». Επίσης, ως γνωστόν, φρόντισε να μιλήσει για τα «ελαττωματάκια» του Μποντ, τόσο για την αχόρταγη σεξουαλική πείνα του, όσο και για τον κυνισμό του. Αυτά στο παρελθόν. Με το «No Time to Die» βάζει μυαλό, κάνει στροφή 180 μοιρών, εγκαταλείπει όλα τα χούγια, αφοσιώνεται στη γυναικούλα του και στην κορούλα του και σκοτώνεται ως ήρωας για τη σωτηρία πρωτίστως της οικογένειάς του.Δύο άνθρωποι θα αποφασίσουν για τη συνέχεια του Τζέιμς Μποντ. Και οι δύο είναι σεναριογράφοι: ο Νιλ Πέρβις και ο Ρόμπερτ Γουέιντ. Το πλήθος των θεατών αγνοεί την ύπαρξη των γραφιάδων. Και είναι φυσικό. Ομως αυτοί ήταν που «μεταποίησαν» τον χαρακτήρα του Τζέιμς Μποντ. Αυτοί τον ήθελαν σκληρό, περιθωριακό, ολίγον κοντό και ξανθό. Ανάμεσα στον Σον Κόνερι της δεκαετίας του ՚60 και στον Ντάνιελ Κρεγκ του 21ου αιώνα μεσολαβεί χάσμα τεράστιο. Λογικό.Οι σεναριογράφοι οφείλουν να πορεύονται με τα δεδομένα της εποχής τους. Και η σημερινή εποχή κυριαρχείται από ένα πράγμα: Political correctness. Σαν να λέμε «πολιτικώς ορθό». Τι είναι αυτό; Μακριά από το «MeToo», μακριά από πολλά κρεβάτια και μακριά από έλλειψη συναισθήματος. Και φυσικά μαύροι, κίτρινοι, Ινδιάνοι, όλες οι φυλές του Θεού είναι ευπρόσδεκτες εδώ.Αυτός είναι ο λόγος που ο 007 είναι γυναίκα στον τελευταίο Τζέιμς Μποντ. Αυτός ο λόγος που όχι μόνο γυναίκα, αλλά και έγχρωμη, σχεδόν κατάμαυρη. Αλλωστε, στην περίπτωση που ο Τζο Μπάιντεν εγκαταλείψει τον μάταιο τούτο κόσμο, ως πρόεδρος των ΗΠΑ θα ορκιστεί η αντιπρόεδρος, δηλαδή η 56χρονη Καλιφορνέζα Καμάλα Χάρις, προερχόμενη από Ινδή μητέρα. Who κnows.Σύμφωνα, λοιπόν, με τους προβληματισμούς των δύο αυτών συγγραφέων που έβαλαν τις υπογραφές τους σε όλα τα τελευταία πέντε σενάρια του Τζέιμς Μποντ -από το «Casino Royal» του 2006 μέχρι το «No Time to Die»- το δίλημμα είναι ένα: να επαναφέρουν τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στη γνωστή του κατάσταση ή να τον μεταμορφώσουν σε κάποιο ρομαντικό, ευαίσθητο πράκτορα, ολότελα καθαρό;Δηλαδή, να μηδενίσουν το κοντέρ και να αρχίσουν από εκεί που ξεκίνησε ο Σον Κόνερι το 1962; Ή ο διάδοχος να μοιάζει σαν αντίγραφο του Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση; Ιδού το δίλημμα.Δύο, λένε, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος ή κάποια αυτό το ευλογημένο και χρυσοφόρο χρίσμα. Το πρώτο, η καταγωγή και το δεύτερο, η κάποια αίσθηση που έχει κάνει το όνομά του και η εμφάνισή του στις ΗΠΑ. Γιατί στις ΗΠΑ και γιατί στο Χόλιγουντ; Επειδή εκεί η μεγάλη αγορά. Εκεί τα μεγάλα, θηριώδη στούντιο. Εκεί το promotion, το «σπρώξιμο», η καμπάνια. Εκεί οι λάμψεις, εκεί τα κόκκινα χαλιά. Αλλωστε, είναι γνωστό το «προαιώνιο» δεδομένο του American Cinema. Οι μισοί, περίπου, stars, ηθοποιοί και σκηνοθέτες προέρχονται από τα πρωτοξάδερφα της Μεγάλης Βρετανίας.Ολα τα υπόλοιπα είναι ανοικτά. Ποια είναι αυτά; Ας πούμε αν το χρώμα των μαλλιών θα είναι μαύρο, καστανό ή ξανθό. Αν το χρώμα των οφθαλμών θα είναι μπλε. Αν το χρώμα του δέρματος θα είναι λευκό, σκούρο ή μαύρο. Και αν ο σεξουαλικός προσανατολισμός θα είναι αρσενικός, θηλυκός ή ενδιάμεσος. Οπως gay ας πούμε!Απίθανο το βλέπω. Αλλά ουδείς μπορεί να αποφανθεί κατηγορηματικά γι՚ αυτό. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, λοιπόν. Αλλωστε και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες και με το political correctness, κάθε νέος μετά την ενηλικίωσή του στα δεκαεπτά αποφασίζει μόνος του ποιος ακριβώς θα είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του. Μέχρι τα δεκαεπτά αυτοπροσδιορίζεται ως «it». Αυτό. Απίστευτο, αλλά πέρα ως πέρα αληθινό.Για παράδειγμα, μετά την 35η ταινία Τζέιμς Μποντ (η τελευταία είναι η 25η), μιλάμε τώρα για τριάντα χρόνια μετά, κάπου στο 2051, όταν όλα θα έχουν αλλάξει και όταν το «it» θα έχει αφομοιωθεί από το υποσυνείδητο των μαζών ολόκληρου του πλανήτη, πλην μουσουλμάνων, ε, τότε, μπορεί να είναι επιτακτικό ο James Bond ως gay και μάλιστα νυμφευμένος με κάποιον άλλον σαν αυτόν! Ισως και Ρώσο. Ισως και Κινέζο. Εξαρτάται από τις παγκόσμιες ισορροπίες και από την πολιτική των ΗΠΑ και των πρωτοξάδερφων της Γηραιάς Αλβιώνος.Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ορισμένων υποψηφίων είναι εντελώς κομμένα και ραμμένα να ταιριάζουν σε ένα νέο Τζέιμς Μποντ αμφιβόλου αποκλειστικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Κάτι μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Αυτό το κυρίαρχο σημερινό μοντέλο. Η περίπτωση του Αμερικανού, γαλλικής προελεύσεως, Τιμοτέ Σαλαμέ είναι η πλέον εκκωφαντική. Οποιος έχει δει την ιταλική τανία «Να με φωνάζεις με το όνομά μου» θα πειστεί εντελώς. Τι είναι «αυτό»; Κάτι στο ενδιάμεσο. Πάντως ουδεμία σχέση με Σον Κόνερι, με Πιρς Μπρόσναν, με Ντάνιελ Κρεγκ, μα ούτε με Ρότζερ Μουρ.Ολοι αυτοί που κάποτε ενσάρκωσαν το 007 της Βρετανικής ΜΙ6, ανήκουν πια στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της Madame Tussauds. Οι επερχόμενοι, όπως το εκκρεμές, αιωρούνται πότε απ՚ ՚δώ και πότε από ՚κεί. Γιατί όχι και με γυναίκες αλλά και με άνδρες; Πειράζει;Η λίστα των ονομάτων των υποψηφίων James Bond πάει κάπως έτσι. Σκόρπια τους αναφέρω: Ενας εξ αυτών ο Πολ Μασκάλ (Paul Mescal) και είναι Ιρλανδός. Δεν πειράζει. Και ο Πιρς Μπρόσναν Ιρλανδός. Ο Πολ λοιπόν της τηλεοπτικής σειράς «Normal People», ηλικίας μόλις 26 Μαΐων, γέννημα θρέμμα μιας μικρής πανεπιστημιακής πόλης της Ιρλανδίας, όταν ρωτήθηκε «πώς σου φαίνεται μια προοπτική τύπου 007;» εκείνος κατάφερε να αρθρώσει «μα, ναι, γιατί όχι, θα το συζητούσα, είμαι μεγάλος φαν». Το σίγουρο είναι ότι θα τον δούμε στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Ελενα Φεράντε «The Lost Daughter». Το οποίο γυρίστηκε, εν μέρει, στις Σπέτσες. Πλεονέκτημα, τα μορφολογικά, διάφανα, χαρακτηριστικά. Μειονέκτημα, το νεαρόν της ηλικίας του. Πάμε στον επόμενο.Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland), γνήσιο τέκνο της αγγλικής θεατρικής σκηνής, είδε το όνομά του, μόλις είκοσι ετών, να εκτοξεύεται και να χαϊδεύεται στα μαξιλάρια των μικρών κοριτσιών ως Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή Spiderman! Το δεύτερο γεγονός που τον καθιέρωσε πρωταγωνιστή παρα-καλλιτεχνικών στηλών, κοινώς «κους κους και κλειδαρότρυπα», ήταν η σχέση με την καλλονή, συνομήλικη και συνάδελφό του Zendaya. Τα τυχερά του επαγγέλματος. Οταν ρωτήθηκε πέταξε τη σκούφια του, αλλά κι αυτός με δύο μειονεκτήματα. Και η ηλικία των 26, αλλά και baby face. Τίποτα δεν αποκλείεται!Ο Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ (Regé-Jean Page) θεωρείται από τους επικρατέστερους. Για δύο λόγους. Ο πρώτος επειδή είναι σκούρος (η μητέρα του από Ζιμπάμπουε). Δηλαδή, ούτε μαύρος ούτε λευκός. Επομένως όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Συμβιβασμός. Ο δεύτερος επειδή είναι ανδροπρεπής. Και επειδή είναι της ώριμης ηλικίας των 34 ετών. Μοναδικό του μειονέκτημα, η υπογραφή του κάτω από συμβόλαιο ως πρωταγωνιστής και «Αγιος». Τουτέστιν «χρησιμοποιημένος». Α, να μην ξεχάσω τη συμμετοχή του σε λαοφιλείς σειρές του Netflix, όπως «Μπρίτζερτον» και «Roots». Ετσι κι αλλιώς ο Ρεζέ έχει δεμένο τον γάιδαρό του. Πάμε τώρα στον θηλυκό 007Οπως Λασάνα Λιντς (Lashana Lynch), πασίγνωστη φυσικά ως 007 στο «No Time to Die». Εκεί όπου ο Ντάνιελ Κρεγκ καταφθάνοντας στη φωλιά του «Μ» και αντικρίζοντας «τον» αντικαταστάτη του έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Γυναίκα; Γυναίκα! Μαύρη; Μαύρη. Η Λασάνα, λοιπόν, γέννημα και θρέμμα κεντρικού Λονδίνου, από Τζαμάικα οι γονείς της και με θεατρικές σπουδές. Λες; Μπορεί. Αλλωστε, εκείνη η διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ. Πάμε παρακάτω.Ενας από τους 100 με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμοΤο όνομά του Ρίτσαρντ Μάντεν (Richard Madden). Το παρελθόν του «Game of Thrones». Ως Ρομπ Σταρκ τον θυμηθήκατε; Και η περίπτωσή του αναρτημένη στη λίστα των «Times» ως ένας από τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο». Υπερβολικό. Ακρως υπερβολικό. Κάπου ενδιαμέσως και πριν από έξι χρόνια ο σκηνοθέτης Κένεθ Μπράνα του είχε εμπιστευτεί τον κινηματογραφικό πρίγκιπα της Σταχτοπούτας. Ο Ρίτσαρντ λοιπόν είναι 36, προέρχεται από Σκοτία, όπως ο Σον Κόνερι, και προσωρινώς έχει πιάσει στασίδι. Και από καιρού εις καιρόν μαδάει τη μαργαρίτα «θα γίνω ή δεν θα γίνω Τζέιμς Μποντ;».Ετερος μνηστήρας, ο Τζέιμς Νόρτον (James Norton). Με τα ακόλουθα προσόντα. Καθόλου ευκαταφρόνητα. Οπως η ηλικία των 36 Μαΐων. Οπως το ευσταλές στέρνο του. Οπως οι θεατρικές σπουδές του. Οπως οι επιδόσεις του ως πρίγκιπας Αντρέι Μπολκόνσκι στην τηλεοπτική μεταφορά του θρυλικού μυθιστορήματος «Πόλεμος και Ειρήνη» από το BBC. Ασε που τον λένε Τζέιμς. Τι Τζέιμς Νόρτον, τι Τζέιμς Μποντ. Βρε αδερφέ, στο επώνυμο θα τα χαλάσουμε; Ελα όμως που η λίστα είναι μεγάλη και οι μνηστήρες πολλοί.Οπως, για παράδειγμα, η περίπτωση του Χένρι Καβίλ (Henry Cavill). Είναι και ψηλός και αδύνατος και γαλανομάτης και γυμνασμένος και κομψός. Σε δυο χρονάκια θα δρασκελίσει το κατώφλι των σαράντα και η καταγωγή του είναι μεν αγγλική, αλλά από κάποιο νησάκι του Καναλιού. Ποιο το πλεονέκτημά του; Η τηλεοπτική του εμφάνιση στη σειρά «The Tudors». Και όχι μόνο αυτό. Ο Χένρι Καβίλ είναι «Ανθρωπος από ατσάλι», τουτέστιν Superman και δηλαδή Κλαρκ Κεντ. Σπουδαίο προσόν αυτό! Θα τα καταφέρει; Μάλλον δύσκολο.Και είναι δύσκολο, διότι ένας εκ των αντιπάλων του είναι ο Τζέιμι Ντόρναν (Jamie Dornan). Και τα έχει όλα. Κατά σειρά. Από το 2015 παίρνει σβάρνα και εργολαβικά τον ρόλο του βιτσιόζου εκατομμυριούχου Κρίστιαν Γκρέι της γαργαλιστικής κινηματογραφικής σειράς «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι». Με τα μαστίγια και τα υπόλοιπα sex toys «τακτοποίησε» επαρκώς και συνεχώς το κορίτσι με το όνομα Ντακότα Τζόνσον. Αρα η Μπάρμπαρα Μπρόκολι μπορεί να ελπίζει σε προσκύνημα πλήθους θηλυκών όλων των ηλικιών. Ο Τζέιμι, η ονείρωξη γυναικών. Αυτό «λένε» τα ταμεία. Ασε που είναι 39. Ασε που προέρχεται από Βόρεια Ιρλανδία. Και άσε που τα ερμηνευτικά του προσόντα τα έχει αποκαλύψει με την τηλεοπτική εξαιρετική σειρά «Η ώρα της πτώσης» («The Fall»). Α, να μην ξεχάσω, η «Vogue» τον συμπεριέλαβε στα «25 καλύτερα ανδρικά μοντέλα όλων των εποχών». Και στα μοντελικά του παράσημα συμπεριλαμβάνονται καμπάνιες για Hugo Boss, Dior Homme και Calvin Klein Ο Τζέιμι εις εκ των εκλεκτών!Αλλά, πάντα υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά». Διότι στην πιάτσα κυκλοφορεί και ο Τομ Χάρντι (Tom Hardy). Μάλιστα στην περίπτωση που οι δύο σεναριογράφοι παρέα με την Μπάρμπαρα Μπρόκολι αναζητήσουν κάποιον ως συνέχεια του Ντάνιελ Κρεγκ, με τα ίδια χαρακτηριστικά, ε τότε ο Τομ επικρατέστερος όλων. Γιατί και σκληρός και «αλήτης» και βίαιος και εξαιρετικός. Ασε που παίζει στα πάντα. Από τον «Σκοτεινό ιππότη» και «Mad Max» ως αντίπαλος της Σαρλίζ Θέρον, μέχρι κατάσκοπος του παρελθόντος και του Τζον Λε Καρέ στη σκοτεινή ιστορία «Και ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι». Με απλά λόγια, οι ειδικοί Bond-ολόγοι συμφωνούν ότι είναι ο επικρατέστερος στη διαδοχή, εφόσον αποφασιστεί ο 007 να συνεχίσει τους ηρωισμούς στη μεγάλη οθόνη. Λίγο πιο στραπατσαρισμένος στην όψη και στην κόψη. Διότι ο 44χρονος Τομ διαθέτει ολίγη συμπαθητική αλητεία και αρκετή τσαλακωμένη γοητεία. Μάλιστα στο ξεκίνημά του οι Αγγλοι βλέποντάς τον θυμήθηκαν Μάρλον Μπράντο. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.Η λίστα των μνηστήρων περιλαμβάνει ακόμα δύο ονόματα. Πρώτα του 45χρονου Ιρλανδού Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) με το παγωμένο γαλάζιο βλέμμα και την υποκριτική δεινότητα. Ο Μέρφι γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders». Αν και η κορυφαία επίδοσή του είναι κινηματογραφική ως Ιρλανδός επαναστάτης στο αριστούργημα του Κεν Λόουτς «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι». Με Χρυσό Φοίνικα Καννών. Ενα από τα πλεονεκτήματά του η περιφρόνησή του προς το star system. Ετσι περίπου ως «άγνωστος» μπορεί να καταλήξει Τζέιμς Μποντ, όπως συνέβη με τον Ντάνιελ ΚρεγκΤελευταίος, πλην όμως επικρατέστερος στην περίπτωση που ο 007 θα είναι μαύρος, ο Ιντρις Ελμπα (Idris Elba). Αυτός, λένε, θα κάνει τη διαφορά. Με καταγωγή από Σιέρα Λεόνε και Γκάνα. Με παρελθόν ως «Luther» της τηλεοπτικής σειράς. Με ρόλους όπως «Thor» και «Μαντέλα». Και με τουίτ από το 2018 όπου έγραφε: «Το όνομά μου είναι Elba, Idris Elba». Οπως «My name is Bond, James Bond».Ενα είναι βέβαιο: αποκλείονται οι μουσουλμάνοι. Εντελώς! Ασιατικής καταγωγής, ναι. Αφρικανικής, επίσης. Φύλου θηλυκού, ίσως. Βαλκάνιος, μπορεί. Ας πούμε ο Chris Loulis (Χρήστος Λούλης). Why not? Και γοητευτικός. Και ευσταλής. Και τα αγγλικά του φαρσί. Μία η συμβουλή: Χρηστάρα, στείλε επειγόντως βιογραφικό με φωτογραφίες και όλα τα συμπαρομαρτούντα στην Μπάρμπαρα Ντάνα Μπρόκολι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία!