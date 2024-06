Euro 2024: Τούρκοι και Γεωργιανοί έπαιξαν ξύλο στις εξέδρες πριν την σέντρα στο Ντόρτμουντ - Βίντεο

«Signal Iduna Park» του Ντόρτμουντ πριν από την σέντρα του αγώνα τους στον 6ο όμιλο του Euro 2024.





They're really going at each other😳 #EURO2024 #TURGEO pic.twitter.com/8CtZqNZdxI

Turkey and Georgia fans are fighting with each other in the stadium… 🇹🇷🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/nEG47JPBy2