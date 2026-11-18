Η επόμενη φούσκα στα ακίνητα: Όταν ο αλγόριθμος αποφασίζει πόσο ενοίκιο θα πληρώσεις

Η επόμενη φούσκα στα ακίνητα θα γεννηθεί από την οργανωμένη διόγκωση των ενοικίων; Μπορούν οι αλγόριθμοι να χειραγωγήσουν την αγορά κατοικίας περιορίζοντας τον ανταγωνισμό;