Η επόμενη φούσκα στα ακίνητα: Όταν ο αλγόριθμος αποφασίζει πόσο ενοίκιο θα πληρώσεις
Η επόμενη φούσκα στα ακίνητα: Όταν ο αλγόριθμος αποφασίζει πόσο ενοίκιο θα πληρώσεις
Η επόμενη φούσκα στα ακίνητα θα γεννηθεί από την οργανωμένη διόγκωση των ενοικίων; Μπορούν οι αλγόριθμοι να χειραγωγήσουν την αγορά κατοικίας περιορίζοντας τον ανταγωνισμό;
Αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία προσαρμόζουν εδώ και δεκαετίες τις τιμές τους. Η ζήτηση τις αυξάνει. Η λογική, γνωστή ως δυναμική τιμολόγηση, μπήκε και στην οργανωμένη αγορά ενοικιαζόμενων κατοικιών. Μόνο που το σπίτι δεν είναι δωμάτιο ξενοδοχείου που διαλέγουμε για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Είναι βασική ανάγκη. Έχει μηνιαίο κόστος. Καθορίζει ολόκληρους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κάτι σαν υπόθεση ντόπινγκ στις τιμές ενοικίασης ακινήτων. Μόνο που εδώ η υποτιθέμενη «απαγορευμένη ουσία» είναι ένας αλγόριθμος. Τι γίνεται όταν μπορεί να καταστεί εργαλείο χειραγώγησης της αγοράς;
Ένα αληθινό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι τρεις εταιρείες διαθέτουν διαμερίσματα προς ενοικίαση στην ίδια γειτονιά. Κανονικά, η μία θα μπορούσε να μειώσει το ενοίκιο για να προσελκύσει πελάτες από τις άλλες. Αν όμως και οι τρεις χρησιμοποιούν κοινό σύστημα που επεξεργάζεται τα εμπιστευτικά δεδομένα τους, υπάρχει κίνδυνος να ακολουθούν παρόμοιες προτάσεις τιμολόγησης. Οι μειώσεις ενδέχεται να περιοριστούν. Ο ενοικιαστής μπορεί να συγκρίνει τρεις διαφορετικές προσφορές χωρίς να γνωρίζει ότι οι τιμές τους έχουν επηρεαστεί από τον ίδιο μηχανισμό. Ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να υπάρχει στα χαρτιά. Η επόμενη φούσκα των ακινήτων θα είναι αλγοριθμική υπόθεση;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ένα αληθινό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι τρεις εταιρείες διαθέτουν διαμερίσματα προς ενοικίαση στην ίδια γειτονιά. Κανονικά, η μία θα μπορούσε να μειώσει το ενοίκιο για να προσελκύσει πελάτες από τις άλλες. Αν όμως και οι τρεις χρησιμοποιούν κοινό σύστημα που επεξεργάζεται τα εμπιστευτικά δεδομένα τους, υπάρχει κίνδυνος να ακολουθούν παρόμοιες προτάσεις τιμολόγησης. Οι μειώσεις ενδέχεται να περιοριστούν. Ο ενοικιαστής μπορεί να συγκρίνει τρεις διαφορετικές προσφορές χωρίς να γνωρίζει ότι οι τιμές τους έχουν επηρεαστεί από τον ίδιο μηχανισμό. Ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να υπάρχει στα χαρτιά. Η επόμενη φούσκα των ακινήτων θα είναι αλγοριθμική υπόθεση;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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