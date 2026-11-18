Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο κοστίζει σήμερα να γεμίσετε τη δεξαμενή με την επιδότηση των 40 λεπτών

Στα 1,446 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή - Πόσο πληρώνουν τα νοικοκυριά για να γεμίσουν τη δεξαμενή τους και τι ισχύει με την επιδότηση έως το τέλος Νοεμβρίου