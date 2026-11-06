Η Ευρώπη στα κάγκελα για τα data centers: Εισβολή στη Microsoft και πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των κολοσσών της AI
Η Ευρώπη στα κάγκελα για τα data centers: Εισβολή στη Microsoft και πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των κολοσσών της AI
Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ, καθώς εξαπλώνεται το πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των data centers - Κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη το ΣΚ - Στο επίκεντρο η ενέργεια, το περιβάλλον και η πανίσχυρη Big Tech
Η ραγδαία επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης συναντά πλέον ένα ολοένα ισχυρότερο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων στην Ευρώπη, με τα τεράστια κέντρα δεδομένων που κατασκευάζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μετατρέπονται σε νέο πεδίο σύγκρουσης.
Στο Άμστερνταμ, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή έξω από εργοτάξιο της Microsoft, με περισσότερους από 100 να καταφέρνουν τελικά να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις.
Η κινητοποίηση ήρθε σε ανταπόκριση της νέας πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Stop Dirty Data Centers», στο πλαίσιο της οποίας πάνω από 100 οργανώσεις συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των κέντρων δεδομένων σε τουλάχιστον 15 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι και αύριο Σάββατο.
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Στο Άμστερνταμ, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή έξω από εργοτάξιο της Microsoft, με περισσότερους από 100 να καταφέρνουν τελικά να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις.
Η κινητοποίηση ήρθε σε ανταπόκριση της νέας πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Stop Dirty Data Centers», στο πλαίσιο της οποίας πάνω από 100 οργανώσεις συμμετέχουν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των κέντρων δεδομένων σε τουλάχιστον 15 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι και αύριο Σάββατο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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