Η Ευρώπη στα κάγκελα για τα data centers: Εισβολή στη Microsoft και πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των κολοσσών της AI

Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ, καθώς εξαπλώνεται το πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των data centers - Κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη το ΣΚ - Στο επίκεντρο η ενέργεια, το περιβάλλον και η πανίσχυρη Big Tech