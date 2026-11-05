Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορές – Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες από την Αθήνα έως τη Γλασκώβη

Δεκάδες ευρωπαϊκές πτήσεις μέχρι στιγμής αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω απειλών για βόμβα - Σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών - Η κυβερνοασφάλεια που δοκιμάζεται, το φαινόμενο του μιμητισμού και η «οργανωμένη εκστρατεία» κατά των ευρωπαϊκών αερομεταφορών - Τι σχολιάζουν στο newmoney πηγές της αγοράς - Απειλές για βόμβες και σε δύο πτήσεις της Aegean που προσγειώθηκαν κανονικά