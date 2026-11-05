Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορές – Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες από την Αθήνα έως τη Γλασκώβη
Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορές – Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες από την Αθήνα έως τη Γλασκώβη
Δεκάδες ευρωπαϊκές πτήσεις μέχρι στιγμής αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω απειλών για βόμβα - Σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών - Η κυβερνοασφάλεια που δοκιμάζεται, το φαινόμενο του μιμητισμού και η «οργανωμένη εκστρατεία» κατά των ευρωπαϊκών αερομεταφορών - Τι σχολιάζουν στο newmoney πηγές της αγοράς - Απειλές για βόμβες και σε δύο πτήσεις της Aegean που προσγειώθηκαν κανονικά
Όσο βαθαίνει η εμπλοκή της AI σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η κυβερνοασφάλεια θα δοκιμάζεται ακόμα πιο έντονα και τα αεροδρόμια και οι πτήσεις, είναι παραδοσιακά ένας από τους κορυφαίους στόχους κυβερνοεγκληματιών και επιτήδειων. Αυτό σχολιάζουν μεταξύ άλλων στο newmoney πηγές του κλάδου των αερομεταφορών, που προσθέτουν ότι σαφώς το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις κατά την τελευταία εβδομάδα, σχετίζεται με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Αντίστοιχα, κάθε φορά που υπάρχουν πανευρωπαϊκά τέτοιες απειλές, καταγράφεται ένας μιμητισμός και η «μπάλα» παίρνει και την Ελλάδα.
Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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