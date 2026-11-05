Συντάξεις: Πριν από τα Χριστούγεννα 2026 οι αυξήσεις του 2027 – Ποιοι δικαιούνται και τα 400 ευρώ

Ενίσχυση 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου και αυξημένες συντάξεις στα τέλη Δεκεμβρίου περιμένουν τους δικαιούχους. Διευρύνεται η ετήσια παροχή, ενώ καταργείται ο συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, 2027