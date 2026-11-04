Συντάξεις: Πριν από τα Χριστούγεννα 2026 οι αυξήσεις του 2027 – Ποιοι δικαιούνται και τα 400 ευρώ
Συντάξεις: Πριν από τα Χριστούγεννα 2026 οι αυξήσεις του 2027 – Ποιοι δικαιούνται και τα 400 ευρώ
Ενίσχυση 400 ευρώ στις 30 Νοεμβρίου και αυξημένες συντάξεις στα τέλη Δεκεμβρίου περιμένουν τους δικαιούχους. Διευρύνεται η ετήσια παροχή, ενώ καταργείται ο συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, 2027
Πραγματική αύξηση στη μηνιαία σύνταξη ακόμη και για όσους διατηρούν θετική προσωπική διαφορά, αλλά και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, προβλέπει το πλαίσιο των πληρωμών πριν από την έλευση του 2027. Οι δύο παρεμβάσεις θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε διάστημα περίπου ενός μήνα, με διαφορετικό χαρακτήρα και προϋποθέσεις.
Το πρώτο ραντεβού είναι στις 30 Νοεμβρίου 2026, όταν θα καταβληθεί η μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Θα ακολουθήσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, με τη νέα αναπροσαρμογή των αποδοχών. Το ποσοστό της παραμένει υπό οριστικοποίηση, με τα δεδομένα του προσχεδίου του Προϋπολογισμού να παραπέμπουν σε αύξηση κοντά στο 2,9%.
Κρίσιμη διάκριση είναι ότι τα δύο ποσά δεν αποτελούν ενιαία παροχή. Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά κάθε Νοέμβριο, ενώ η συνταξιοδοτική αύξηση ενσωματώνεται στη μηνιαία πληρωμή από τον Ιανουάριο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το πρώτο ραντεβού είναι στις 30 Νοεμβρίου 2026, όταν θα καταβληθεί η μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Θα ακολουθήσει, στα τέλη Δεκεμβρίου, η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, με τη νέα αναπροσαρμογή των αποδοχών. Το ποσοστό της παραμένει υπό οριστικοποίηση, με τα δεδομένα του προσχεδίου του Προϋπολογισμού να παραπέμπουν σε αύξηση κοντά στο 2,9%.
Κρίσιμη διάκριση είναι ότι τα δύο ποσά δεν αποτελούν ενιαία παροχή. Η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά κάθε Νοέμβριο, ενώ η συνταξιοδοτική αύξηση ενσωματώνεται στη μηνιαία πληρωμή από τον Ιανουάριο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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