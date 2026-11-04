Η ήττα Τραμπ αλλάζει τους υπολογισμούς των Ελλήνων εφοπλιστών – Το δίλημμα για τα δεξαμενόπλοια
Η ήττα Τραμπ αλλάζει τους υπολογισμούς των Ελλήνων εφοπλιστών – Το δίλημμα για τα δεξαμενόπλοια
Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, οι ναύλοι των tankers, το LNG και η επιστροφή των πλοίων στις συντομότερες εμπορικές διαδρομές
Η πολιτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρνει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερο δίλημμα για την ελληνόκτητη ναυτιλία. Μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα περιόριζε τους κινδύνους για τα πλοία και τα πληρώματα, αλλά θα μπορούσε ταυτόχρονα να συμπιέσει τους υψηλούς ναύλους που έχουν δημιουργήσει οι πολεμικές συγκρούσεις και οι ανατροπές στις θαλάσσιες μεταφορές.
Για τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο μπορεί να αυξήσει την πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο για διπλωματική διέξοδο, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεί την αρμοδιότητα να καθορίζει την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου δίνει στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, σύμφωνα με τα Associated Press και Reuters. Η νέα πλειοψηφία, που θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει πιο στενά τις στρατιωτικές δαπάνες και να ζητά εξηγήσεις για τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί ή ότι η Ουάσιγκτον θα αλλάξει άμεσα στρατηγική.
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Για τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο μπορεί να αυξήσει την πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο για διπλωματική διέξοδο, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεί την αρμοδιότητα να καθορίζει την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου δίνει στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, σύμφωνα με τα Associated Press και Reuters. Η νέα πλειοψηφία, που θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει πιο στενά τις στρατιωτικές δαπάνες και να ζητά εξηγήσεις για τη συνέχιση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί ή ότι η Ουάσιγκτον θα αλλάξει άμεσα στρατηγική.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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