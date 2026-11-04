Η ήττα Τραμπ αλλάζει τους υπολογισμούς των Ελλήνων εφοπλιστών – Το δίλημμα για τα δεξαμενόπλοια

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, οι ναύλοι των tankers, το LNG και η επιστροφή των πλοίων στις συντομότερες εμπορικές διαδρομές