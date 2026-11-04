Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις επιδομάτων, δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο – Τι αλλάζει
Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις επιδομάτων, δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο – Τι αλλάζει
Διορθώσεις Ε9 για τα έτη 2014–2026 χωρίς τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη δήλωση ενόψει ΜΙΔΑ - Μειωμένος ΦΠΑ σε είδη υγιεινής, νέες ενισχύσεις και αλλαγές στον παιδικό επενδυτικό «κουμπαρά». Τι προστέθηκε μετά τη διαβούλευση και πότε εφαρμόζονται οι παροχές
Διορθώσεις στο Ε9 για δεκατρία χρόνια χωρίς τις φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν από τη δήλωση, μειωμένο ΦΠΑ σε είδη προσωπικής υγιεινής και πρόσθετες ενισχύσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ που κατατέθηκε στη Βουλή. Το κείμενο αυξάνεται από 48 σε 52 άρθρα μετά τη δημόσια διαβούλευση, με νέες διατάξεις για ιδιοκτήτες, οικογένειες και επιχειρήσεις και αλλαγές στους όρους του παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά».
Η σημαντικότερη προσθήκη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014 έως και 2026, ώστε η περιουσία τους να αποτυπωθεί σωστά στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Η διάταξη επιτρέπει την υποβολή των ορθών στοιχείων χωρίς τον φόρο κάθε έτους, τους τόκους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δήλωση. Η προθεσμία θα φτάνει έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου, με δυνατότητα παράτασης.
Στις υπόλοιπες προσθήκες περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και πάνες ακράτειας ενηλίκων από την 1η Ιανουαρίου 2027 και voucher έως 3.000 ευρώ ανά εγκατάσταση για νέα συστήματα εισροών–εκροών καυσίμων και ενέργειας, για τις προβλεπόμενες δαπάνες των ετών 2024–2027. Στο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τα αυξημένα όρια δαπάνης και εισοδηματικά κριτήρια, με αναπροσαρμογή των σχετικών καταβολών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η σημαντικότερη προσθήκη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014 έως και 2026, ώστε η περιουσία τους να αποτυπωθεί σωστά στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Η διάταξη επιτρέπει την υποβολή των ορθών στοιχείων χωρίς τον φόρο κάθε έτους, τους τόκους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δήλωση. Η προθεσμία θα φτάνει έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου, με δυνατότητα παράτασης.
Στις υπόλοιπες προσθήκες περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και πάνες ακράτειας ενηλίκων από την 1η Ιανουαρίου 2027 και voucher έως 3.000 ευρώ ανά εγκατάσταση για νέα συστήματα εισροών–εκροών καυσίμων και ενέργειας, για τις προβλεπόμενες δαπάνες των ετών 2024–2027. Στο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τα αυξημένα όρια δαπάνης και εισοδηματικά κριτήρια, με αναπροσαρμογή των σχετικών καταβολών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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