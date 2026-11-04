Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις επιδομάτων, δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο – Τι αλλάζει

Διορθώσεις Ε9 για τα έτη 2014–2026 χωρίς τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη δήλωση ενόψει ΜΙΔΑ - Μειωμένος ΦΠΑ σε είδη υγιεινής, νέες ενισχύσεις και αλλαγές στον παιδικό επενδυτικό «κουμπαρά». Τι προστέθηκε μετά τη διαβούλευση και πότε εφαρμόζονται οι παροχές