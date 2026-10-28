Επτά άνθρωποι, 13 δισ. δολάρια ο καθένας – Η ιστορία πλούτου πίσω από την Anthropic

Τα επτά πρόσωπα πίσω από την Anthropic κατέχουν μερίδια περίπου 1,4% το καθένα, με την αξία των συμμετοχών τους να ξεπερνά τα 13 δισ. δολάρια - Η δομή εταιρικής διακυβέρνησης, τα δικαιώματα ψήφου και τα κέρδη των εργαζομένων από μετοχικά δικαιώματα