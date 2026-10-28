Επτά άνθρωποι, 13 δισ. δολάρια ο καθένας – Η ιστορία πλούτου πίσω από την Anthropic
Επτά άνθρωποι, 13 δισ. δολάρια ο καθένας – Η ιστορία πλούτου πίσω από την Anthropic
Τα επτά πρόσωπα πίσω από την Anthropic κατέχουν μερίδια περίπου 1,4% το καθένα, με την αξία των συμμετοχών τους να ξεπερνά τα 13 δισ. δολάρια - Η δομή εταιρικής διακυβέρνησης, τα δικαιώματα ψήφου και τα κέρδη των εργαζομένων από μετοχικά δικαιώματα
Οι επτά συνιδρυτές της Anthropic κατέχουν ο καθένας περίπου 1,4% της εταιρείας, όπως αποκάλυψαν τη Δευτέρα τα έγγραφα που κατατέθηκαν για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εξασφαλίζοντάς τους ατομικές περιουσίες που ξεπερνούν τα 13 δισ. δολάρια.
Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί και τους επτά, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, μεταξύ των 300 πλουσιότερων ανθρώπων στον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας τους πλουσιότερους από γνωστούς δισεκατομμυριούχους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως ο Μπιλ Άκμαν και ο Σταν Ντράκενμιλερ.
Οι περιουσίες τους, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την αποτίμηση των 965 δισ. δολαρίων που πέτυχε η Anthropic στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο υπολογισμό του Bloomberg, που τις τοποθετούσε στα 8 δισ. δολάρια για κάθε ιδρυτή.
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Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί και τους επτά, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι, μεταξύ των 300 πλουσιότερων ανθρώπων στον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας τους πλουσιότερους από γνωστούς δισεκατομμυριούχους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως ο Μπιλ Άκμαν και ο Σταν Ντράκενμιλερ.
Οι περιουσίες τους, οι οποίες υπολογίζονται με βάση την αποτίμηση των 965 δισ. δολαρίων που πέτυχε η Anthropic στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο υπολογισμό του Bloomberg, που τις τοποθετούσε στα 8 δισ. δολάρια για κάθε ιδρυτή.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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