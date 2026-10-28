Οι χρυσές δουλειές της πολυτέλειας στην Ελλάδα
Οι χρυσές δουλειές της πολυτέλειας στην Ελλάδα
Γιατί οι μεγάλοι οίκοι συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα μας ενώ η διεθνής αγορά φρενάρει - Οι πρωταγωνιστές, οι μπουτίκ από τη Βουκουρεστίου έως τη Μύκονο και τη Ριβιέρα, τα σχέδια για τοειδη πολυτε Ελληνικό και οι στόχοι του 2026
Νέες μπουτίκ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, επεκτάσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σχέδια για το Ελληνικό και δημιουργία θυγατρικών: η αγορά πολυτελών ειδών στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει επιχειρηματικές κινήσεις, ενώ ο κλάδος διεθνώς προσπαθεί να ανακτήσει τον ρυθμό του. Το 2025, όταν η παγκόσμια αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας υποχώρησε κατά 2% σε τρέχουσες ισοτιμίες και αυξήθηκε μόλις κατά 1% σε σταθερές, σύμφωνα με την Bain και την Altagamma, η Hermès Grece και η Linea Piu, συνεργάτης της Chanel, κατέγραψαν άνοδο πωλήσεων 18,7% και 11,1%, αντίστοιχα. Saint Laurent και Bottega Veneta πλησίασαν το 50%.
Οι επιδόσεις έχουν διαφορετικές ταχύτητες, αλλά ακόμη και εταιρείες με χαμηλότερες πωλήσεις συνεχίζουν τις επενδύσεις. Για το 2026, οι διοικήσεις θέτουν νέους στόχους, αναβαθμίζουν σημεία και προσβλέπουν στην τουριστική ζήτηση. Πίσω από τις κινήσεις βρίσκονται ελληνικές οικογένειες και στελέχη διεθνών οίκων που διευρύνουν την παρουσία τους στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Οι επιδόσεις έχουν διαφορετικές ταχύτητες, αλλά ακόμη και εταιρείες με χαμηλότερες πωλήσεις συνεχίζουν τις επενδύσεις. Για το 2026, οι διοικήσεις θέτουν νέους στόχους, αναβαθμίζουν σημεία και προσβλέπουν στην τουριστική ζήτηση. Πίσω από τις κινήσεις βρίσκονται ελληνικές οικογένειες και στελέχη διεθνών οίκων που διευρύνουν την παρουσία τους στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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