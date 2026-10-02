Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;
Ποιος αγοράζει τις χαμένες βαλίτσες των αεροδρομίων;
Από το Λονδίνο μέχρι το Μόναχο, οι αζήτητες αποσκευές των αεροδρομίων τροφοδοτούν μια παράξενη δευτερογενή αγορά όπου η περιέργεια αποκτά τιμή
Τον Αύγουστο του 2025 η δημοσιογράφος της εφημερίδας Guardian, Emma Russell, συμμετείχε στη δημοπρασία που οργάνωσε ο οίκος Greasby’s στο Tooting του νότιου Λονδίνου. Προς δημοπράτηση ήταν δεκάδες αζήτητες αποσκευές αεροδρομίων. Πωλούνταν κλειστές, χωρίς ο υποψήφιος αγοραστής να γνωρίζει το περιεχόμενό τους.
Ανάμεσα σε εκείνες που κέντρισαν την προσοχή της ήταν μια βαριά κίτρινη σκληρή βαλίτσα με ροδάκια και κλειδωμένο φερμουάρ, μια μεγάλη μαύρη ασφυκτικά γεμάτη αποσκευή, μια άλλη μπλε χρώματος με πυξίδα στη λαβή και εκείνη η μικρή τροχήλατη αποσκευή που θύμιζε εκείνες της Louis Vuitton. Έκανε προσφορές για πέντε βαλίτσες. Τελικά αγόρασε τέσσερις. Πλήρωσε συνολικά κάπου 117 ευρώ. Μόνο μετά την αγορά είχε δικαίωμα να δει το περιεχόμενό τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ανάμεσα σε εκείνες που κέντρισαν την προσοχή της ήταν μια βαριά κίτρινη σκληρή βαλίτσα με ροδάκια και κλειδωμένο φερμουάρ, μια μεγάλη μαύρη ασφυκτικά γεμάτη αποσκευή, μια άλλη μπλε χρώματος με πυξίδα στη λαβή και εκείνη η μικρή τροχήλατη αποσκευή που θύμιζε εκείνες της Louis Vuitton. Έκανε προσφορές για πέντε βαλίτσες. Τελικά αγόρασε τέσσερις. Πλήρωσε συνολικά κάπου 117 ευρώ. Μόνο μετά την αγορά είχε δικαίωμα να δει το περιεχόμενό τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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