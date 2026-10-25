Αλλάζουν όψη 24 σταθμοί του Προαστιακού και του ΗΣΑΠ με ανακαινίσεις και αλλαγές σε αποβάθρες, ανελκυστήρες και υποδομές

Πρόκειται για τους σταθμούς «Σφενδάλη», «Αυλώνας», «Αφίδνες», «Πειραιάς», «Αθήνα (Σταθμός Λαρίσης)», «'Αγιος Στέφανος», «Αχαρνές», «'Αγιος Ιωάννης Ρέντη» και «'Αγιοι Αναργύροι». Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα στέγαστρα, τις αποβάθρες και τους χώρους αναμονής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού επιφανειών και αφαίρεσης γκράφιτι και αυτοκόλλητων στους σταθμούς «Νερατζιώτισσα», «Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ)» και «Ρουφ». Επιπλέον, σχεδιάζεται η συνολική ανακαίνιση του σταθμού «Νερατζιώτισσα», ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μετεπιβίβασης του σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής, συνδέοντας τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο με τη Γραμμή 1 του Μετρό.Με τη συνδρομή τηςπροωθείται, επίσης, η συντήρηση και ανακαίνιση τεσσάρων ακόμη σταθμών που εξυπηρετούν τόσο τον Προαστιακό όσο και το Μετρό: «Δουκίσσης Πλακεντίας», «Παλλήνη», «Παιανία-Κάντζα» και «Κορωπί».Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση φθορών στις αποβάθρες και τις κλίμακες, την αποξήλωση και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων απώθησης πτηνών, την ανανέωση των χρωματισμών σε μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και την τοποθέτηση νέων καθισμάτων και κάδων απορριμμάτων.Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ανακαίνιση των σταθμών της Γραμμής 1 του Μετρό, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΗΣΑΠ, που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των συρμών - με τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό ήδη σε κυκλοφορία- τη συντήρηση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των σταθμών «Ομόνοια», «Βικτώρια», «Πετράλωνα» και «Κηφισιά», οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στον σταθμό «Μοναστηράκι». Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η αντικατάσταση όλων των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων στους σταθμούς της Γραμμής 1, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.Στον σταθμό «Καλλιθέα», ξεκινούν το προσεχές διάστημα εργασίες αναβάθμισης της προσβασιμότητας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 12 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας και των κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες, την ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών και των προειδοποιητικών επιφανειών στις αποβάθρες, την αναδιαμόρφωση των ραμπών, καθώς και την αναβάθμιση της σήμανσης και του φωτισμού. Η παρέμβαση αυτή θα αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής 1, οι οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.Η ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλων δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα των αστικών συγκοινωνιών αλλά και συνολικά του σιδηροδρομικού δικτύου.Πέρα από τις παρεμβάσεις στουςσε συνέχεια της εφαρμογής του συστήματος πλοήγησης Evelity που λειτουργεί στον σταθμό «Ακρόπολη», σχεδιάζεται η ανάπτυξη λογισμικού και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ψηφιακή χαρτογράφηση των σταθμών και την καθοδήγηση ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στόχος η ευκολότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των επιβατών, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας σε συνολικά 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς ανά την επικράτεια, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του προσωπικού για την καλύτερη υποστήριξη επιβατών με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν ανά σταθμό, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και ελλείψεις και θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εγκατάσταση ή αναβάθμιση ανελκυστήρων και ραμπών, διαμόρφωση προσβάσιμων διαδρομών, τοποθέτηση απτικής σήμανσης και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων οπτικής και ηχητικής πληροφόρησης.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ