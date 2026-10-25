Μελέτης Ηλίας: Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζεται σταθερά, είμαι από τους τυχερούς
Μελέτης Ηλίας: Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζεται σταθερά, είμαι από τους τυχερούς
Είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το επάγγελμα, τόνισε ο ηθοποιός
Τυχερός που εργάζεται σταθερά και κάνει αυτό που αγαπά δήλωσε ο Μελέτης Ηλίας, επισημαίνοντας ότι ανήκει στο μόλις 10% των ηθοποιών που έχουν συνεχή απασχόληση. Παράλληλα, τόνισε ότι πολλοί εξίσου ή και περισσότερο ταλαντούχοι συνάδελφοί του παραμένουν χωρίς δουλειά, καθώς η επαγγελματική επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το ταλέντο, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως η τύχη.
Ο Μελέτης Ηλίας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του από τους προνομιούχους του επαγγέλματός του, καθώς έχει σταθερή δουλειά, σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του που δυσκολεύονται να βρουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως επισήμανε, το ταλέντο δεν αρκεί πάντα για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει και η τύχη.
«Δεν μετανιώνω που έγινε ηθοποιός. Θα ήταν αχαριστία να το πω αυτό. Είμαι από τους τυχερούς που έχουν δουλειά και κάνουν αυτό που αγαπούν. Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζονται σταθερά. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους της ηλικίας μου, οι οποίοι μπορεί να έχουν το ίδιο ή και περισσότερο ταλέντο από εμένα, αλλά να βρίσκονται στο σπίτι τους επειδή είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το επάγγελμα», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, σημείωσε πως: «Δεν είναι πάντα το ταλέντο που καθορίζει την πορεία σου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και συχνά η τύχη είναι ένας από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμάς όσα έχεις και να μην ξεχνάς πόσο δύσκολο είναι για πολλούς συναδέλφους σου να βρουν δουλειά».
Σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί να νιώθει επαγγελματική ανασφάλεια, ο ηθοποιός απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι καμία δουλειά δεν είναι δεδομένη, ακόμη κι όταν όλα εξελίσσονται θετικά. «Φυσικά. Έχω δουλειά σήμερα, αλλά μπορεί του χρόνου να μην έχω. Έχω υπάρξει και σε δουλειές που κόπηκαν στη μέση της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, η σειρά “Κράτα μυστικό” σταμάτησε στα μέσα της σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα του επαγγέλματος μας. Ακόμη κι όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Μελέτης Ηλίας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του από τους προνομιούχους του επαγγέλματός του, καθώς έχει σταθερή δουλειά, σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του που δυσκολεύονται να βρουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως επισήμανε, το ταλέντο δεν αρκεί πάντα για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει και η τύχη.
«Δεν μετανιώνω που έγινε ηθοποιός. Θα ήταν αχαριστία να το πω αυτό. Είμαι από τους τυχερούς που έχουν δουλειά και κάνουν αυτό που αγαπούν. Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζονται σταθερά. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους της ηλικίας μου, οι οποίοι μπορεί να έχουν το ίδιο ή και περισσότερο ταλέντο από εμένα, αλλά να βρίσκονται στο σπίτι τους επειδή είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το επάγγελμα», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, σημείωσε πως: «Δεν είναι πάντα το ταλέντο που καθορίζει την πορεία σου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και συχνά η τύχη είναι ένας από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμάς όσα έχεις και να μην ξεχνάς πόσο δύσκολο είναι για πολλούς συναδέλφους σου να βρουν δουλειά».
Σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί να νιώθει επαγγελματική ανασφάλεια, ο ηθοποιός απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι καμία δουλειά δεν είναι δεδομένη, ακόμη κι όταν όλα εξελίσσονται θετικά. «Φυσικά. Έχω δουλειά σήμερα, αλλά μπορεί του χρόνου να μην έχω. Έχω υπάρξει και σε δουλειές που κόπηκαν στη μέση της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, η σειρά “Κράτα μυστικό” σταμάτησε στα μέσα της σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα του επαγγέλματος μας. Ακόμη κι όταν όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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