Βοτανικός: Ενα γήπεδο σχεδιασμένο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βοτανικός: Ενα γήπεδο σχεδιασμένο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Τι κοινό έχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο με την τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη πραγματικότητα; Στον Βοτανικό, έχει, και μάλιστα αρκετά κοινά

Βοτανικός: Ενα γήπεδο σχεδιασμένο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
«Είναι σίγουρο πως στο άμεσο μέλλον η εισαγωγή της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές θα βιώνουν τους μεγάλους χώρους», ανέφερε ο Νίκος Σιαπκαράς του γραφείου A&S Architects, παρουσιάζοντας τη μελέτη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού σε webinar του περιοδικού «Κτίριο».


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